¡Ö¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×SHISHAMO¡¢¾×·â¤Î³èÆ°½ªÎ»È¯É½¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡¡¡ÖÌÀÆü¤â¡×¡Ö·¯¤È²Æ¥Õ¥§¥¹¡×¤Ê¤É´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý
¡¡3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤ÎSHISHAMO¸ø¼°X¤¬27Æü¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¡£ÍèÇ¯6·î¤ËÃÏ¸µÀîºê»Ô¤Ç¹Ô¤¦Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤òºÇ¸å¤Ë¡¢³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSHISHAMO¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2024Ç¯²Æ¤´¤í¤Ë¾¾²¬¡ÊBa.¡Ë¤«¤é¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤ÈSHISHAMO¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È³èÆ°½ªÎ»¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖSHISHAMO¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÉâ¤«¤ó¤À¾ì½ê¤¬Åù¡¹ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È³ð¤¨¤¿¤¤¡ÊÃæÎ¬¡Ë°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦!!!¡¡Åù¡¹ÎÏ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!!!¡×¤È¡¢ÍèÇ¯6·î¤Ë2Æü´Ö¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ØÌÀÆü¤â¡Ù¤ÎMV»£±ÆÃÏ¤Ç¤¢¤ëUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ø¤ÎÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡SHISHAMO¤Ï2013Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯¤ËÁ°½Ò¤Î¡ÖÌÀÆü¤â¡×¤¬CM¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢J¥ê¡¼¥°¡¦Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î±þ±ç²Î¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡Ö·¯¤È²Æ¥Õ¥§¥¹¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¤ÎÎø¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬Âç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¤¤â¤Á¤Ç¤¹¡×¡Ö²Æ¤Ë¡Ø·¯¤È²Æ¥Õ¥§¥¹¡Ù¡¢Åß¤Ë¤Ï¡Ø·¯¤È¥²¥ì¥ó¥Ç¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¡ØËÍ¤ËÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤ÏËÍ¤Î1ÈÖ¹¥¤¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀËÊÌ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä·ÁÂÖ¤Ë¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¸å±ç²ñ°÷¤ÎÀèÃåÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Àîºê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¡Ä »°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡¢É¬¤ºÀ®¸ù¤¹¤ë¤è¡ª¡×¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¸å±ç²ñÀè¹Ô¤¢¤ë¤Î°¦¤¹¤®¤ë 2²ó¤âÅù¡¹ÎÏ¤Ç¥é¥¤¥ÖÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·ÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£