¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¿å¸¶´õ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¸¶¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤¤»£±Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥·¥å¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGRAPE¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¼Ì¿¿²È¥·¥ã¥ª¥Ú¥ó¡¦¥æ¥¢¥ó¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÃËÀ¥â¥Ç¥ë¤ò¼«¤é¤ÎÂÀ¤â¤â¤ËºÂ¤é¤»Êú¤´ó¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä³¹³Ñ¤ÇÃËÀ¤Î¼ó¤ò»ý¤Ã¤Æº¸¼ê°ìËÜ¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Ä©È¯Åª¤Ê¹½¿Þ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Î¤«¡¡¤¤¤Ä¤â¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¾Ð¡×¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖºÇ¸å¤Î²¿¡© ¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó!¡×¡Ö´õ»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö´õ»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ä²Ä°¦¤¤²á¤®¡×¤È»¿ÈÝÆþ¤êº®¤¸¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£