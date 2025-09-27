ブライトン三笘薫、連続スタメン継続！チェルシー戦３試合連発なるか
現地９月27日に開催されるプレミアリーグ第６節で、三笘薫を擁するブライトンが、今夏のクラブ・ワールドカップを制した難敵チェルシーと敵地で対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、三笘がリーグ開幕から６試合連続で先発に名を連ねた。
28歳の日本代表MFは、３節のマンチェスター・シティ戦（２−１）で決勝アシストをし、４節のボーンマス戦（１−２）で今季初ゴールをマークした。
前節のトッテナム戦（２−２）でも得点に直結する活躍が期待されたが、インパクトを放てず。フル出場しながら見せ場を作れなかったなか、チームは82分に痛恨のオウンゴールで同点弾を献上し、勝点３を逃した。
ブライトンは１勝２分２敗で14位と低調なスタート。今節では勝利を掴みたい。なお、三笘はチェルシー相手に昨季２月のFAカップとリーグ戦でゴールを奪っており、好相性だ。チェルシー戦で３試合連発なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
