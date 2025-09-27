◇パ・リーグ ソフトバンク4―1西武（2025年9月27日 ベルーナD）

ソフトバンクの後藤芳光社長（62）は27日、小久保裕紀監督（53）の来季続投を明言した。

西武戦に勝利しリーグ連覇を達成した後、後藤社長は「もちろん、もっと強いホークス。お客さんがワクワクするエキサイティングなチームにしてほしい。もちろん、そういう（続投の）方針で考えています。だって優勝した監督、なんで代えなきゃいかんの！（笑い）。我々フロントも監督の目指すチームを。それをやるのは僕らだから」と笑顔で語った。

改めてシーズンでの小久保監督の采配を振り返り「ぶれずに自分の思ったチームづくりを貫いてくれた。4月はきつかったけど、チャンスにかえて若い選手を積極的に使った。最終的に今日につながった。監督が言った通り、一人欠けてもダメだというのは本当にその通りだった。監督に感謝です。選手から引退されて、戻ってきてくれてからご苦労はあった。2軍監督もしっかり務めてもらった。財産にして自分の力にされるところが凄い」と称賛の言葉を送った。