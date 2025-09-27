◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節 東京Ｖ０―０浦和（２７日・味スタ）

東京Ｖが浦和と０―０で引き分け、柏と並んでリーグ最多タイ１４度目の無失点試合を記録した。

前節の神戸戦は０―４で敗戦し、守備陣の要のＤＦ谷口を出場停止で欠いた一戦だったが、開幕からフル出場を続けるＧＫマテウスの好セーブや、宮原、林、深沢の３バックを中心にチーム全員が高い集中力を保ち体を張った守備を披露。カウンターや左サイドの新井からのクロスを中心とした攻撃から得点こそ生まれなかったが、４戦ぶりの無失点でスコアレスドローとし、Ｊ１残留へ勝ち点１を上積みした。

チームとしても全員が高い集中力を保ってつかんだ勝ち点１にＧＫマテウスは「ここ最近はなかなかうまくいっていなかった中で全員が全力で臨んだ結果が今日の引き分けだった。選手全員が守備の所で一生懸命走って全力を出し切った。浦和さんのような素晴らしいチームに無失点で終われたのは素晴らしい結果」と、一定の成果を強調した。

またフラッシュインタビューでは「もちろん難しいゲーム。浦和さんは素晴らしいチーム。大きな引き分けです」と、来日６年目で初めて日本語で対応。その後のミックスゾーンでも「（日本語で臨んだのは）初めて。まだまだ悪い」とここでも日本語で返答。理由を聞かれ「基礎的な部分は何となく分かるので。日本も長いですし、ちょっとずつでも自分の日本語を見せられればいいのかなと思います」と真意を明かした。