É×¤¬ÉÝ¤¤¡£¡ÖÊ¸¶ç¤ò¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×Â©È´¤¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¤é¶òÃÔ¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤ºÊ¡¿¥â¥éÉ×²òÂÎ²°¡Ê2¡Ë
²Ô¤²¤Ê¤¤¤Ê¤é¡ÖËÍ¤ÎÀ¸³è¡×¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤Ê¡ªÆÈ¿Èµ¤¼è¤ê¤ÎÉ×¤Ë°à½Ì¤¹¤ëÆü¡¹¡¿¥â¥éÉ×²òÂÎ²°¡Ê1¡Ë
¡Ö¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ë»°¹ÔÈ¾¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ëºÊ¤¿¤Á¡¢¤½¤ó¤Êµæ¶Ë¤ÎµÕÅ¾·à¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥â¥éÉ×²òÂÎ²°¡×¤È¤Ï¡Ä!?
ÆÈ¿Èµ¤¼è¤ê¤ÇÏ²Èñ¤·ÊüÂê¡¢ºÊ¤òµ½¤¤¤ÆÉÔÎÑ»°Ëæ¡Ä¡£¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÄí¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºÊ¤¿¤Á¤¬Æ³¤«¤ì¤¿¤¢¤ë¾ì½ê¡£¤½¤³¤Ï¡ÖÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤Ë²òÂÎ¡×¤·¡¢¡Ö±¿Ì¿¤òµÕÅ¾¡×¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ê¡Ä¡£
¿·ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥â¥éÉ×²òÂÎ²° ¤½¤ÎÉ×¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©1¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ãø¡á¹õÌî¥Ê¥Ä»Ò¡¢¤«¤¦¤Á¡¢NLLE¡¿¡Ø¥â¥éÉ×²òÂÎ²° ¤½¤ÎÉ×¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©1¡Ù