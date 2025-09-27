◇パ・リーグ ロッテ0ー2日本ハム（2025年9月27日 ZOZOマリン）

ロッテの先発・種市が自己最多を更新する15奪三振で9回を4安打2失点で完投。ところが、打線が日本ハムの先発・達に6安打完封を許し、今季24度目の零敗。7年ぶりに80敗に到達し、種市も8敗目となった。

種市は自己最速タイに並ぶ155キロを連発し、初回は3者連続三振。2回も先頭の郡司を空振り三振に仕留めたが、続く清宮幸に153キロを右中間席に運ばれて先制を許すと、3回には3連打を浴びて1点を失った。それでも、なお無死一、三塁のピンチを切り抜け、4回以降は1四球のみの無安打投球。「真っすぐは良かったので、よりフォークが生きた」と自己分析した。清宮幸に浴びた一発については「長打はインコースっていうのは分かっていた中で、今日の真っすぐならいけるだろうと。僕の過信です。調子が良かった分、ちょっと雑になってたのが良くなかったなと思います。もっとやっぱり丁寧に行くべきだったなと思いますし。そこが1番の反省点」と振り振り返った。

打線は初回先頭の西川が左前打で出塁も後が続かず、2回2死満塁も西川が右飛に倒れて無得点。西川は5回に二塁内野安打を放ち、今季38度目のマルチ安打を記録したが、勝利につなげることはできなかった。

吉井監督は「真っすぐも強かったですし、フォークも低め決まっていた。なぜか3回だけ変化球が高めにいっちゃったんでね。それ以外はもう完璧だった」と種市の投球を絶賛。打線については「達投手は、真っすぐが良い投手なので、そこやっつけようと思ったんですけども、今日は変化球でかわされてしまって、最後まで対応できなかった」と振り返った。