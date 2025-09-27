SHISHAMOが活動終了発表、2026年６月のとどろきスタジアムライブで
女性3人組ロックバンドSHISHAMOが27日、公式サイトを更新し、2026年6月13、14日にバンドの地元でもある川崎・Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催するワンマンライブをもって活動終了することを発表した。
昨年初夏、ベースの松岡彩から「これからの自分とSHISHAMO」についての話があり「SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう」という思いに至ったという。「一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう！！！ 等々力で待ってます！！！」と伝えた。
以下、発表全文
SHISHAMOを応援してくださっている皆さまへ
SHISHAMOは、2026年6月13日・14日にUvanceとどろきスタジアムby Fujitsu
（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します。
そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します。
SHISHAMOというバンドは私達にとって言葉では言い表せないほど大切なものです。
だからこそ、いつか活動を終えるその時まで、SHISHAMOがSHISHAMOとしてあるべき姿であり続けることを全うするんだという強い想いを持って、これまでずっと活動を続けてきました。
2024年の初夏、松岡から「これからの自分とSHISHAMO」についての話があり、
それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました。
その中で、「SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう」という想いに至りました。
この3人のSHISHAMOがとても好きです。
今年に入ってからは吉川の体調不良など、時には困難なこともありましたが、
これまでSHISHAMOとしてブレることなく唯一無二の音楽、活動を続けてくることができたという自負もあります。
SHISHAMOの終わりについて考えた時、真っ先に思い浮かんだ場所が等々力でした。
何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。
そして最高に楽しいSHISHAMOの最期の日にしたい。
一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう!!!
等々力で待ってます!!!
SHISHAMO