ÈØÅÄvsÂçµÜ »î¹çµÏ¿
¡ÚJ2Âè31Àá¡Û(¥ä¥Þ¥Ï)
ÈØÅÄ 3-4(Á°È¾2-1)ÂçµÜ
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[ÈØ]¥ä¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ù¥ë¥Õ(10Ê¬)¡¢¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥·¥ë¥Ð(13Ê¬)¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È(90Ê¬+7)
[Âç]¥«¥×¥ê¡¼¥Ë2(45Ê¬+2¡¢67Ê¬)¡¢¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼2(46Ê¬¡¢57Ê¬)
<·Ù¹ð>
[ÈØ]¾¾¸¶¹¡(31Ê¬)¡¢¥ä¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ù¥ë¥Õ(83Ê¬)¡¢¹¾ºê¹ªÏ¯(87Ê¬)
[Âç]ÀôÉ¢Ü¿(41Ê¬)
¼ç¿³:¸æ¿ßµ®Ê¸
ÈØÅÄ 3-4(Á°È¾2-1)ÂçµÜ
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[ÈØ]¥ä¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ù¥ë¥Õ(10Ê¬)¡¢¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥·¥ë¥Ð(13Ê¬)¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È(90Ê¬+7)
[Âç]¥«¥×¥ê¡¼¥Ë2(45Ê¬+2¡¢67Ê¬)¡¢¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼2(46Ê¬¡¢57Ê¬)
<·Ù¹ð>
[ÈØ]¾¾¸¶¹¡(31Ê¬)¡¢¥ä¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ù¥ë¥Õ(83Ê¬)¡¢¹¾ºê¹ªÏ¯(87Ê¬)
[Âç]ÀôÉ¢Ü¿(41Ê¬)
¼ç¿³:¸æ¿ßµ®Ê¸