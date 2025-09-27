Ê¡²¬vs¹Åç »î¹çµÏ¿
¡ÚJ1Âè32Àá¡Û(¥Ù¥¹¥¹¥¿)
Ê¡²¬ 1-2(Á°È¾0-1)¹Åç
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[Ê¡]¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥Ê¥ó(90Ê¬+2)
[¹]¥ô¥¡¥ì¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(17Ê¬)¡¢ÅÄÃæÁï(86Ê¬)
´Ñ½°:11,472¿Í
¼ç¿³:À¶¿åÍ¦¿Í
¨¦¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬J1¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ÆüËÜÂåÉ½GKÂçÇ÷¤«¤é¾×·â¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤â¡Ä¹µ¤¨¤Ë¥¡¼¥Ñ¡¼3¿ÍÆþ¤Ã¤¿Ê¡²¬¡¢¹Åç¤ËÇÔ¤ì¤Æ5Ï¢ÇÔ
Ê¡²¬ 1-2(Á°È¾0-1)¹Åç
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[Ê¡]¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥Ê¥ó(90Ê¬+2)
[¹]¥ô¥¡¥ì¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(17Ê¬)¡¢ÅÄÃæÁï(86Ê¬)
´Ñ½°:11,472¿Í
¼ç¿³:À¶¿åÍ¦¿Í
¨¦¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬J1¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ÆüËÜÂåÉ½GKÂçÇ÷¤«¤é¾×·â¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤â¡Ä¹µ¤¨¤Ë¥¡¼¥Ñ¡¼3¿ÍÆþ¤Ã¤¿Ê¡²¬¡¢¹Åç¤ËÇÔ¤ì¤Æ5Ï¢ÇÔ