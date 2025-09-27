サニブラウンがJ1デビュー、日本代表GK大迫から衝撃プロ初ゴールも…控えにキーパー3人入った福岡、広島に敗れて5連敗
[9.27 J1第32節 福岡 1-2 広島 ベススタ]
アビスパ福岡は27日、J1第32節のサンフレッチェ広島戦で1-2の敗戦を喫し、5連敗になった。
福岡はFWウェリントンが前節の退場で出場停止となり、広島から期限付き移籍加入中のDF志知孝明は契約のため出場不可。怪我人も相次いでおり、ベンチにGK村上昌謙、GK永石拓海、GK菅沼一晃のゴールキーパー3人が入る異常事態になった。今月プロ契約を締結した高校2年生FW前田陽輝もベンチ入りした。
最初のビッグチャンスは広島。前半2分、MF前田直輝からFW加藤陸次樹と繋いでFWヴァレール・ジェルマンがGKと1対1になったが、GK小畑裕馬に防がれた。それでも同17分、加藤がペナルティエリア中央左寄りから右足を振ると、ボールはジェルマンの膝に当たってコースが変わりゴールに吸い込まれ、先制に成功した。
追いかける福岡は前半30分、FWナッシム・ベン・カリファのプレスからMF紺野和也がカウンターを仕掛けたが、シュートはミートしない。同35分にはMF橋本悠が左サイド深くから上げたクロスをMF松岡大起がジャンピングボレーで合わせたが、GK大迫敬介に防がれた。
福岡は後半15分、紺野のクロスにDF安藤智哉が頭で反応すると、ファーサイドに流れたところをFWナッシム・ベン・カリファが折り返してMF名古新太郎がシュートしたが相手のブロックに遭った。
一方の広島は後半18分、FW木下康介がMF中野就斗のクロスをフリーで合わせたが枠の上。同21分にはMF中島洋太朗のドリブルからMF塩谷司がシュートを放つも、再び枠の上に飛んだ。中島はコンディション不良でU-20ワールドカップのメンバーから外れる中、この試合で先発入りして復帰戦になった。
広島は後半33分、怪我明けのMFトルガイ・アルスランがリーグ戦では3月2日以来の出場を果たした。すると同41分、中島が絶妙な浮き球を最終ラインの背後に落とす。これに反応した木下が折り返したボールをMF田中聡が押し込んで2-0とした。
一方の福岡は後半42分、FWサニブラウン・ハナンが途中交代でJ1デビューを果たした。アビスパ福岡U-18出身の高卒ルーキーで、兄は世界陸上にも出場した陸上競技選手のサニブラウン・アブデル・ハキーム。すると後半アディショナルタイム、橋本のクロスをサニブラウンが打点の高いヘディングシュートで合わせ、日本代表GK大迫敬介を相手にプロ初ゴールを記録した。
しかし福岡は追いつくには至らず、1-2で敗れた。
