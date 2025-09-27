¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ß¥·¥§¥ë¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸ø³«¡¡JRAµ³¼ê»î¸³¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡Ä¡×
¡¡¸½ºß¡¢Ã»´üÌÈµö¤ÇÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ëµ³¾è¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷Àµ³¼ê¤Î¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ß¥·¥§¥ë¡Ê30¡Ë¤¬27Æü¡¢TOTAL¡¡WorkoutÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»ëÌî¤ò¶¯²½¤¹¤ë´ãµå¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¿·µ¡´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÌó40Ê¬¡¢ÂÎ¤ò¤¤¤¸¤áÈ´¤¤¤¿¡£»þÀÞ¡¢¶ìÌå¡Ê¤¯¤â¤ó¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ï½¼¼Â¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¶¥ÇÏ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÆ°¤¤ËÀ¸¤«¤»¤½¤¦¤ÊÆâÍÆ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡24Æü¤Ë¼õ¸³¤·¤¿JRAÄÌÇ¯µ³¼êÌÈµö»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£