決勝はブルガリアvsイタリア！ ポーランドはイタリアにストレート負け【世界バレー男子2025】

27日（土）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の準決勝2試合が行われた。

残すところ3位決定戦を含め4試合となった今大会。準決勝ではチェコ代表vsブルガリア代表とポーランド代表vsイタリア代表が対戦した。

準々決勝でイラン代表を下したチェコとアメリカ代表を下したブルガリアの一戦は、ブルガリアのニコロフ兄弟の兄であるアレクサンダル・ニコロフが絶好調。31得点の大暴れでブルガリアがセットカウント3-1で勝利。55年振りの決勝進出を決めた。

前回大会の決勝のカードの再現となったポーランドとイタリアの一戦はハイレベルの戦いに。1セット目から両者譲らぬ展開となるが、粘ったイタリアが2セットを連取。さらに3セット目も中盤から終盤にかけて逆転し、ストレート勝利を収めた。

チェコvsポーランドの3位決定戦は28日（日）の15時半から、ブルガリアvsイタリアの決勝は19時半から行われる。

【世界バレー男子2025 9月25日結果】

チェコ 1-3 ブルガリア

第1セット 20-25｜第2セット 25-23｜第3セット 21-25｜第4セット 22-25

ポーランド 0-3 イタリア

第1セット 21-25｜第2セット22-25｜第3セット 23-25