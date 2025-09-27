¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡ÛÏ¢¾¡¤ò´ü¤¹¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡¡Æ±Ç¯¥Õ¥©¥ï¾ÞÇÆ¼Ô¤¬¾¡¤Æ¤Ð19Ç¯¥ô¥¡¥ë¥È¥¬¥¤¥¹¥È°ÊÍè4Æ¬ÌÜ
¡¡JRA¤Ï26Æü¡¢Âè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹G1¡¢10·î5Æü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î½ÐÁöÍ½ÄêÇÏ18Æ¬¡Ê26Æü»þÅÀ¤ÎÁÛÄê¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ2Ãå¸å¡¢½©¤ËÈ÷¤¨¤¿¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´4¡áºä¸ýÃÒ¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤Ï7Æü¤Ë±óÀ¬½éÀï¤Î¥Õ¥©¥ï¾Þ¤òÀ©¤·¡¢ËÜÈÖ¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥ï¾Þ¤Î¾¡Íø¤Ï1999Ç¯¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¡¢2012¡õ13Ç¯¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¡¢21Ç¯¥Ç¥£¡¼¥×¥Ü¥ó¥É¤ËÂ³¤¡¢4Æ¬ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤¬2Ãå¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2Ãå¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Ü¥ó¥É¤Ï14Ãå¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥«¥ä¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï10Ç¯¥Õ¥©¥ï2Ãå¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë³®ÀûÌç¾Þ2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥ï¾Þ¤Ï1955Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤ÈÆ±Ç¯³®ÀûÌç¾Þ¤òÏ¢¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï74Ç¯¥¢¥ì¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢84Ç¯¥µ¥¬¥¹¡¢19Ç¯¥ô¥¡¥ë¥È¥¬¥¤¥¹¥È¤Î3Æ¬¡£¥¢¥ì¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥µ¥¬¥¹¤ÏÃæ3½µ¡¢¥ô¥¡¥ë¥È¥¬¥¤¥¹¥È¤ÏÃæ2½µ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤ÇÃæ2½µ¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥¯¡Ê³®ÀûÌç¾Þ¡Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ê¥Ë¥¨¥ë¾Þ¡¢¥Õ¥©¥ï¾Þ¡¢¥ô¥§¥ë¥á¥¤¥æ¾Þ¡Ë¤ÈËÜÈÖ¤Î´Ö³Ö¤¬º£Ç¯¤«¤éÃæ3½µ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥í¡¼¥Æ¤ÇÂÖÀª¤òÀ°¤¨¡¢¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤¬ºÆÅÙ¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£
¡¡½ÐÁöÍ½ÄêÇÏ18Æ¬¡Ê¹ñ¤ÏÄ´¶µ¹ñ¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¡¡¡ÊÌÆ4¡áÊ©¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¡Ë
¥¢¥ë¥Þ¥«¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê²´4¡á±Ñ¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ë
¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡¡¡¡¡¡¡Ê²´3¡áÅÄÃæÇî¡Ë
¥¨¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¡¡¡¡¡¡ÊÌÆ4¡á±Ñ¥ª¥á¡¼¥é¡Ë
¥«¥ë¥Ñ¥Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÌÆ4¡á±Ñ¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
¥¥¸¥µ¥Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÌÆ5¡áÊ©¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ë
¥¯¥¢¥ê¥Õ¥£¥«¡¼¡¡¡¡¡Ê²´3¡áÊ©¥Õ¥¡¡¼¥Ö¥ë¡Ë
¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¡¡Ê²´3¡áÀÆÆ£¿ò¡Ë
¥²¥¾¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÌÆ3¡áÊ©¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ë
¥¸¥¢¥ô¥§¥í¥Ã¥È¡¡¡¡¡Ê²´6¡á±Ñ¥Ü¥Ã¥Æ¥£¡Ë
¥½¥¸¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê²´4¡áÊ©¥Õ¥¡¡¼¥Ö¥ë¡Ë
¥À¥ê¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê²´3¡áÊ©¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ë
¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´4¡áºä¸ýÃÒ¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¡¼¥Á¡¡¡¡¡Ê²´5¡á°¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡Ë
¥ß¥Ë¡¼¥Û¡¼¥¯¡¡¡¡¡¡¡ÊÌÆ3¡á°¦A¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ë
¥ë¥Õ¥¡¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê²´3¡áÊ©JC¡¦¥ë¥¸¥§¡Ë
¥í¥¹¥¢¥ó¥¼¥ë¥¹¡¡¡¡¡Ê²´4¡á°¦A¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ë
¥ï¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÌÆ3¡á°¦A¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ë