¡ãÀ¾Éð1¡Ý4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ä¡þ27Æü¡þ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³V¡£¿·¿Í´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®µ×ÊÝ½ÕºÚ¡Ê26¡Ë¤âÉã¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò½ËÊ¡¤·¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Éã¤È¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÌîµå¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÀ®ÀÓ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£·ÝÇ½³¦¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Éã¤Î°ÎÂç¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤òÆÍÇË¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯Éé¤±¤¿DeNA¡¢¤½¤·¤ÆÉã¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëµð¿Í¤ÏÉã¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÃçÎÉ¤·¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¡¢¤è¤¯¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
·ÝÇ½³¦¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â26ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¾Ð¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÄ¹Åè°ìÌÐ¤µ¤ó¡£¡È½÷°ìÌÐ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£