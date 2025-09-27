¡Ö¤É¤¦¤»·è¤á¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¥¬¥ó¥Ð¤Î¾ÝÄ§¤¬ËÂ¤¤¤À¡È300¡É¡Ä°Û¼¡¸µ¤Î¾¡Éé¶¯¤µÀ¸¤à¡ÖÂ¾¿Í»ö¡×
±§º´Èþµ®»Ë¤¬¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥´¡¼¥ë¡Ö¶ù¤Ë½³¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºåFW±§º´Èþµ®»Ë¤¬9·î27Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè32Àá¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¡Ê4-2¡Ë¤ÇJ1ÄÌ»»300»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡0-1¤ÎÁ°È¾37Ê¬¤Ë¤³¤ì¤¾±§º´Èþ¤ÎÀµ³Î¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·Æ±ÅÀ¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÀáÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿GÂçºå¤Î¾ÝÄ§¤Ï¡ÖºòÆü¤«¤é·è¤á¤ëµ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡ÈÍ¸À¼Â¹Ô¡É¤Î°ì·â¤Ç¡¢¼«¤é¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ùÉñ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡
¡¡¤³¤ì¤¬ÇØÈÖ¹æ7¡£GÂçºå¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¡£Á°È¾15Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±37Ê¬¡£±¦¥µ¥¤¥ÉMF»³²¼ÎÊÌé¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Î±§º´Èþ¤Î¤â¤È¤Ø¡£±¦¶ù¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿±§º´Èþ¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥´¡¼¥ë¤ò³Î¿®¤·¤¿2Ëü6000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤¬Ê¨¤¯¡£Ã¯¤âµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±§º´Èþ¤Ê¤é·è¤á¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·è¤á¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¡Ê»³²¼¡ËÎÊÌé¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¶ù¤Ë½³¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£ºòÆü¤«¤é·è¤á¤ëµ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀáÌÜÀáÌÜ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¢¤É¤¦¤»·è¤á¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âè»°¼ÔÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡J1ÄÌ»»300»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÀáÌÜ¡£1»î¹çÌÜ¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆGÂçºå¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÉÕ¤±¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³¤³°¶´¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥ï¥ó¥¯¥é¥Ö¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡£°ìÅÓ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¥Ë¥ä¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇº¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2021Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÅö»þÏ¢ÇÆÃæ¤À¤Ã¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¡¢ÍÉ¤ì¤¿¡£Æ±¶¿¤ÇÆ´¤ì¤Î²ÈÄ¹¾¼Çî¡¢Ìó3½µ´Ö¡È³ëÆ£¡É¤·¤Æ»ÄÎ±¤ò·è°Õ¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥Ð¤ò´°À®¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¡ØÁÃ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÇJ1ÄÌ»»250»î¹ç½Ð¾ì¡¢¤·¤«¤â¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¤ÎÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¡£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï²¿ÅÙ¤â·è¤á¤Æ¤¤¿¤·¡¢2015Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎËÜµòÃÏ¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¡¢°¦Ì¼¤ÎÃÂÀ¸¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡É¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ë¼ï¤Ê¤ó¤«Â¾¿Í»ö¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤Ï¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ø300»î¹ç¤ä¤«¤é¡¢¤É¤¦¤»¤¢¤ÎÁª¼ê¤Ï·è¤á¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÊÌ¤ËÆÃÊÌ¤Ê´î¤Ó¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¶Ã¤¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·è¤á¤¿¤«¡¢¤°¤é¤¤¤Ç¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤Í¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î½Å¤µ¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Î½Å¤µ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±§º´Èþ¤Î¡ÈÍ¸À¼Â¹Ô¡É¤Ë´¿´î¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£GÂçºå¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¼¡¼¡£Îò»Ë¤ò¡¢¥´¡¼¥ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë