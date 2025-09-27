¡Ú£²£¸Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶Ô÷Æó¡½µð¿Í¡¦²£Àî³®¡¢À¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÂçÄÅÎ¼²ð¤Û¤«
¡¡¡Ú£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶Ô÷Æó¡½µð¿Í¡¦²£Àî³®¡Ê£±£¸»þ¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¢¡¹Åç¡¦¹âÂÀ°ì¡½£Ä£å£Î£Á¡¦ÃÝÅÄÍ´¡Ê£±£¸»þ¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¢¡ºå¿À¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡½ÃæÆü¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê£±£´»þ¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡À¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÂçÄÅÎ¼²ð¡Ê£±£´»þ¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÅçÏÂºÈ¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç海¡Ê£±£·»þ¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ëÂçÌï¡½³ÚÅ·¡¦Æ£°æÀ»¡Ê£±£´»þ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë