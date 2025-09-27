◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節 東京Ｖ０―０浦和（２７日・味スタ）

浦和は東京Ｖとスコアレスドローに終わり、これで９月のリーグ戦は４試合無得点（２分け２敗）で終えた。４試合連続無得点は、２０１６年５〜６月以来、９年ぶりとなる。前半１９分にはＦＷ松尾のシュートがクロスバーに当たるなど、ゴールが遠い展開に。後半１６分には１９０センチの元スウェーデン代表ＦＷキーセテリンを投入してゴール前に高さを加えるが、ゴールを割れず。今夏に加入したＦＷ小森が負傷で離脱しているとはいえ、前線には豊富なタレントをそろえるチームが、深刻な得点力不足に陥った。

キーセテリンは「監督からはもうちょっとボックス内にボールを入れるように指示があったんですけど、相手は僕らを入れないように努力していました。特にラストパスの部分が不十分だったのかなと思います。ただし、継続して（前節の）清水戦のようにチャンスを作るべきだと思います」と試合を振り返った。今のチームに必要な点については「私は年齢、経験があるから言うと、チャンスの多い試合を継続して作っていけば、いつかは入ると思います。ただチャンスがあるときはしっかり、自分の存在感を表現し、その局面に入っていく。特に僕より若いストライカーだとストレスがためたりする。相手の危険なゾーンに入っていけば、自ずとゴールは生まれる。しっかりとチームとして仕事を継続していけば、チームとして自信を取り戻して、よい流れがくると思います」と話した。