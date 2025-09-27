DXTEEN、汐留でリリイベ開催 スペシャルゲスト＆特製ラブリーケーキも登場【両片想い】
【モデルプレス＝2025/09/27】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）が9月27日、6TH SINGLE『両片想い』（9月24日発売）のリリースを記念し、東京・汐留シオサイト地下歩道にてイベントを開催した。
【写真】DXTEENメンバー、鍛え上げられた肉体美
イベントは、シングルのカップリング曲である片想いソング「Want you bad」のパフォーマンスからスタート。会場の熱気が高まる中、リーダーの谷口太一が「僕たちをお祝いに来てくれた方がいるそうです！」と呼び込むと、スペシャルゲストとしてお笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が登場。新曲ジャケットをイメージした特製ラブリーケーキを携えたサプライズに、会場は大きな歓声に包まれた。
さらに、『マヂラブ村上の今日の相方は誰だ！？両片想いチャレンジ！』企画を実施。お題に合わせてメンバーが村上に寄せた回答を披露し、村上が最も“ハマった”メンバーを選ぶという内容で、本日の“相方”に選ばれたのは、1問も正解できなかった寺尾香信。村上は「顔がタイプ！」と理由を明かし、他のメンバーからブーイングが起こる場面もあり、笑いに包まれながらイベントは盛況のうちに終了した。
最後には、最新シングル『両片想い』を披露し、集まったファンの皆さまとともに会場は大きな一体感に包まれた。
なお、リリース記念イベントのファイナルは、9月28日、埼玉・ステラタウン大宮にて開催予定である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
