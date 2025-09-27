¡Ú¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÛÂè32ÏÃ¡ÖÅÅ·âÇË¶É!?¥Ê¥¤¥Õ¤È¥±¡¼¥¯¤ÎÂç·ö²Þ¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¡ÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ì¿´Æ±ÂÎ¤ÎMr.¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ê¥¤¥Õ¡õMrs.¥¹¥¤¡¼¥È¥±¡¼¥¯
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè32ÏÃ¡ÖÅÅ·âÇË¶É!?¥Ê¥¤¥Õ¤È¥±¡¼¥¯¤ÎÂç·ö²Þ¡×¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÛÂè32ÏÃ¡ÖÅÅ·âÇË¶É!?¥Ê¥¤¥Õ¤È¥±¡¼¥¯¤ÎÂç·ö²Þ¡×Í½¹ð
¡¡¤¤¤Ä¤â¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊMr.¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ê¥¤¥Õ¡õMrs.¥¹¥¤¡¼¥È¥±¡¼¥¯¤¬¡¢É×ÉØ¤²¤ó¤«¤ò¤·¤ÆÊÌ¤ì¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡ª¤·¤«¤·¡¢°ì¿´Æ±ÂÎ¤Î¥Ê¥¤¥Õ¡õ¥±¡¼¥¯¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ê¥¤¥Õ¡õ¥±¡¼¥¯¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿ÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢É×ÉØ¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤Ê¤ì¤½¤á¤òÃÎ¤ê¡Ä!?
¡¡°ìÊý¤ÇÎ¦²¦¡ÊÎëÌÚ½¨æû¡Ë¤Ï¡¢Îè¡ÊÇÏ¾ìÎÉÇÏ¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤ò¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤¦ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Î¦²¦¤¬Îè¤È¤Î²áµî¤òÏÃ¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÈÌñºÒ¡É¤¬ºÇ°¤Î·Á¤ÇÌÜ³Ð¤á¡Ä!?
