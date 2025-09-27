¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÛCase4¡ÖÃ¥¤¦¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¡¥¼¥Ã¥Ä¤Ë¿·¤¿¤ÊÎÏ¡¡¶õÃæÀï¤ËÄ©¤à
¡¡ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼7ºîÌÜ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎCase4¡ÖÃ¥¤¦¡×¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÛCase4¡ÖÃ¥¤¦¡×Í½¹ð
¡¡Çü¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë·ëº§¼°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç²Ö²Ç¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëVIP¤ò·Ù¸î¤¹¤ëÌ´¤ò¸«¤ë¡£¤½¤³¤Ø²Ö²Ç¡¦¤ß¤æ¤¡ÊÆþÍèçýÎ¤¡Ë¤òÎ¬Ã¥¤·¤è¤¦¤ÈÃË¡Ê¥µ¥È¥¦¥Ò¥í¥¡Ë¤¬¸½¤ì¤¿¡£Çü¤Î·Ù¸î¤Ç»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤ë¤¬¡¢ÃË¤¬°Ì´¤ÎÌ´¼ç¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡Ì´¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿·ëº§¼°ÅöÆü¡¢·ÙÈ÷¤ò¤¹¤ëÇü¤ÎÁ°¤Ë¤ß¤æ¤¤òÁÀ¤¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤¬¸½¤ì¤¿¡£Çü¤Ï¥¼¥Ã¥Ä¤ËÊÑ¿È¡¢¥¼¥í¡ÊÀ¼¡§ÀîÊ¿»ü±Ñ¡Ë¤«¤éÆÀ¤¿¿·¤¿¤ÊÎÏ¤Ç¶õÃæÀï¤òÄ©¤à¤¬¡Ä¡©
