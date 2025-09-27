TBS×U-NEXT×THE SEVENが初タッグ 大型ドラマプロジェクトが始動
TBSテレビ、U-NEXT、TBS傘下のTHE SEVENは27日、3社で初タッグを組み、大型ドラマプロジェクト「TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト」を始動することを発表した。
【別カット】『ザ・ロイヤルファミリー』緑のターフに立つ妻夫木聡
本プロジェクトは、ドラマ史上かつてない大規模スケールで贈る“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”。世界的にも高い注目を受けるジャパンカルチャーである“時代劇”、“侍”を、これまで国内で数々の社会現象を巻き起こすテレビドラマを届けてきたTBSと、高いVFX技術でグローバルヒット作を生み出してきたTHE SEVEN、日本発の動画配信サービス「U-NEXT」が、それぞれの強みを生かして共同制作を進めていく。
日本国内に止まらず、日本発のコンテンツを世界へ。世界のコンテンツ市場を見据えた“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”には、日本の映像業界の第一線で活躍する制作スタッフが集結した。
監督は、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』をはじめ、朝ドラ『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズなどを手掛け、細部にこだわるリアリティと緊張感を追求する演出力で出演者からの絶大な信頼を誇る渡辺一貴氏。チーフプロデューサーは、Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』のプロデューサー・森井輝氏が指揮をとります。
さらに、WOWOW連続ドラマW『コールドケース2・3』、映画『ケイコ 目を澄ませて』など、硬軟織り交ぜた作風で社会派ドラマから人間ドラマまで幅広く手掛けることのできる脚本家・酒井雅秋氏、キャラクターの個性を最大限に引き出しつつ斬新な殺陣演出に定評のあるアクション監督・園村健介氏、昨年Netflix『幽☆遊☆白書』でアジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード（AACA）で最優秀視覚効果賞を受賞したVFXプロデューサー・赤羽智史氏、時代劇からSFまで幅広い作品を手掛け、卓越したデザイン力と構築力で世界観を作り上げるキャラクターデザイン・前田勇弥氏が担当します。
