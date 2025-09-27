平田裕香、『ウルトラマンオメガ』に参加 『ゲキレンジャー』『仮面ライダーW』にも出演 ファン「日本三大特撮制覇おめでとうございます」
テレ東系6局ネットで放送中の最新テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』（毎週土曜 前9：00）の第12話「俺のやりたいこと」が27日に放送された。
【動画】平田裕香が出演した『ウルトラマンオメガ』第12話「俺のやりたいこと」
あらすじは「怪獣と向き合う事にコウセイを巻き込んでしまっていた事を後悔し、太陽倉庫を出ていく決意をするソラト。ソラトが去り、失意の中さまようコウセイは、現場調査をする研究者の女性との出会いと交流の中で、自らのやりたかった事を問いなおす。その頃、ドグリドまでも取り込み、さらに強力になったエルドギメラを倒すため、NDFでは一大作戦が計画されていた」という内容だった。
12話に「ニュースキャスターの声」で出演したのが俳優の平田裕香だった。平田はXで「テレ東系列毎週土曜9時から放送中の『ウルトラマンオメガ』第12話[俺のやりたいこと]放送されました」と振り返り「出演者として流れた平田裕香は、わたくし平田裕香です。見逃し配信ありますので観てみてくださいなっ 気づけた人は本当にすごいずぇあ！」と伝えていた。
平田といえば『獣拳戦隊ゲキレンジャー』（2007）でメレ役、『仮面ライダーW』（2010）で轟響子役を演じていた。今回、『ウルトラマンオメガ』に出演したことで、三大特撮作品に出演したことになった。ファンは「日本三大特撮制覇おめでとうございます」「名前見つけた時まさかとは思ったけど。びっくりサプライズだった！」と反応していた。
