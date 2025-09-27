¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á ½Æ·â»ö·ï¤¬À¸¤ó¤À¡Ä ¡Ö¶áÂå¥¢¥á¥ê¥«»Ë¤ÇºÇ°¡×¤Î°µÎÏ¤ÈÊ¬ÃÇ¡ÄµÞÊÑ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¡ÚÊóÆ»ÆÃ½¸¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝ¼é³èÆ°²È¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¡£½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï°Ê¹ß¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤äÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤Ø¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊ¬ÃÇ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Î¸½¾õ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á ½Æ·â»ö·ï¤¬À¸¤ó¤À¡Ä ¡Ö¶áÂå¥¢¥á¥ê¥«»Ë¤ÇºÇ°¡×¤Î°µÎÏ¤ÈÊ¬ÃÇ¡ÄµÞÊÑ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¡ÚÊóÆ»ÆÃ½¸¡Û
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤ÎÄÉÅé¼°¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡ÖÅ¨ÂÐ¼Ô¤¬Áþ¤¤¡×Ê¬ÃÇÀú¤ë
Êâ¤Â³¤±¤ë¿Í¡¹¤Î±ü¤Ë¤Ï½ÂÂÚ¤·¤¿¼ÖÎó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Êâ¤Èè¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢ÍçÂ¤ÇÊâ¤¯¿Í¤â¡£ÌÜÅª¤ÏµðÂç¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤ÎÄÉÅé¼°¡×¤À¡£
¥«¡¼¥¯»á¤Ï9·î10Æü¤Ë½Æ·â¤µ¤ì»àË´¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤ÊÝ¼é·Ï¤ÎÀ¯¼£³èÆ°²È¤À¡£
Â¼À¥·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤º¤Ã¤È¸þ¤³¤¦¤Þ¤Ç¹ÔÎó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â³¡¹¤È²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¢¤ëÃËÀ¤Ï800¥¥í°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿Ä®¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â¼À¥¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
ÃËÀ¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢¼Ö¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×
Â¼À¥¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡×
ÃËÀ¡Ö12»þ´Ö¤Ç¤¹¡£²á¹ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ãå¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼Ô¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¼ã¤¤ÃËÀ
¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤òÃ¯¤è¤ê¤âÂåÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
²ñ¾ì¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏºÇÂç7Ëü¿Í°Ê¾å¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¤¬Æþ¤ê¤¤é¤º¡¢¶á¤¯¤ËÊÌ¤Î²ñ¾ì¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÄÉÅé¼°¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î³ÕÎ½¤é¤¬¼¡¡¹¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¡¢¥«¡¼¥¯»á¤ò¾Î¤¨¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥¤¡¼¥í¥ó¥Þ¥¹¥¯»á¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÍÄ¤¤2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¤È¤â¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥¯»á¤ÎºÊ¡¦¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¡£ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤³¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¥«¡¼¥¯»á¤ÎºÊ¡¡¥¨¥ê¥«¤µ¤ó
¡ÖÈà¡ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ë¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£Áþ¤·¤ß¤òÁþ¤·¤ß¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°¦¤Ç±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
Ê¬ÃÇ¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö²á·ã¤Êº¸ÇÉ¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£»ä¤ÏÅ¨ÂÐ¼Ô¤¬Áþ¤¤¤·¡¢Èà¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¨¥ê¥«¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Í¡£¥¨¥ê¥«¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¡¢»ä¤ËÅ¨¤ÎÌ£Êý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤ÏÈà¤é¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥«¡¼¥¯»á¤Î¥Ø¥¤¥È¡¢¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×22ºÐ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬Á÷¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¶Á¤ÅÏ¤ë½ÆÀ¼¤ÈÆ¨¤²¤ë¿Í¡¹¡£¥«¡¼¥¯»á¤Ï10ÆüÃë¤´¤í¡¢³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢½Æ·â¤µ¤ì¤¿¡£
»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥¿½£¤ÎÂç³Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥¯»á¤¬ÅÝ¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï¡Ä
»ö·ï¤òÌÜ·â¤·¤¿³ØÀ¸
¡Ö½ÆÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¸å¤í¤Î·úÊª¤ËÆ¨¤²¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤É¤¤¸÷·Ê¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
»ö·ï¤òÌÜ·â¤·¤¿³ØÀ¸
¡ÖÍ½´ü¤»¤Ì¾õ¶·¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£Ë½ÎÏ¤ËÁÊ¤¨¤ë¤Î¤ÏÀµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¥æ¥¿½£¤Ë½»¤à¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¡£½Æ·â¸å¡¢¸òºÝÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡Ö¥«¡¼¥¯»á¤Î¥Ø¥¤¥È¤Ë¤Ï¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÈÈ¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸¡»¡¤Ï»à·º¤òµá·º¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡È»ä¤òÏÀÇË¤·¤Æ¤ß¤í¡É¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤È¤Ï¡©
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á
¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë·ëº§¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡£°Ê¾å¡×
31ºÐ¤À¤Ã¤¿¥«¡¼¥¯»á¡£27Æü¸á¸å3»þ»þÅÀ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï1300Ëü°Ê¾å¤Ê¤É¡¢SNS¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤ë¡£
18ºÐ¤Î¤È¤¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÊÝ¼é·ÏÃÄÂÎ¡ÖTurning Point USA¡×¤ÎËÜÉô¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡Ä
Â¼À¥¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Öº£¤äÀ»ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤Î¾ÓÁü¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ö¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½½»ú²Í¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¦ÌÌ¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥ê¥¹¥È¶µÊ¡²»ÇÉ¤À¤Ã¤¿¥«¡¼¥¯»á¡£Ê¡²»ÇÉ¤Ï¿Í¸ý¤Î4Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤Î½¡¶µÀªÎÏ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£À»½ñ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃé¼Â¤Ç¡¢ÃæÀä¤äÆ±À°¦¤Ê¤É¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
»Ù»ý¼Ô¤ÎÃËÀ
¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÏÆ»ÆÁÅª¤ÊÌÌ¤ÇÀ»½ñ¤òÍå¿ËÈ×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÏÈà¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿À¤Î¿¿Íý¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¥«¡¼¥¯»á¤Ï³ÆÃÏ¤ÎÂç³Ø¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¡¢³ØÀ¸¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥«¡¼¥¯»á¡Ö·¯¤ÏÊÝ¼é¡©¥ê¥Ù¥é¥ë¡©¡×
³ØÀ¸¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¤À¤Í¡×
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¡£·¯¤¿¤Á¤ò¤¤¤¸¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ³¤¯¤¿¤á¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡£µÄÏÀ¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤é±þ¤¸¤ë¤±¤É¡×
¥Æ¥ó¥È¤Ë¤Ï¡È»ä¤òÏÀÇË¤·¤Æ¤ß¤í¡É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥¹¤Ë¤è¤ë¥æ¥À¥ä¿ÍµÔ»¦¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¡Ä
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á
¡ÖË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤ÎÌ¿¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Æ¥¢¥¦¥·¥å¥Ó¥Ã¥Ä¡¢20À¤µªºÇÂç¤Î¶²ÉÝ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤Ï¡ØË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡×
³ØÀ¸¡ÖÃæÀä¤Ï¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤À¤È¡©¡×
¥«¡¼¥¯»á¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¼ÂºÝ¤½¤ì¤è¤ê¤â°¤¤¡×
³ØÀ¸¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÖLGBT¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿³ØÀ¸¤Ë¤Ï¡Ä
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á
¡Ö¼«Ê¬¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¼ÂºÝ¤è¤ê¼ã¤¤¡¢ÇØ¤¬¹â¤¤¡¢¶â»ý¤Á¤À¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ÏÌÑÁÛ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¡£ÌÑÁÛ¤Ë¤ÏNO¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏYES¤È¸À¤¦¤Î¤¬¼Ò²ñ¤ÎÌòÌÜ¤À¡×
¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¹Í¤¨¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò¡ÈÏÀÇË¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¥«¡¼¥¯»á¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤ ÌÀ³¤Âç³Ø ¾®Ã«Å¯ÃË ¶µ¼ø
¡Ö2016Ç¯¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½é¤á¤ÆÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë½Ð¤¿¤È¤¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¡ØËÜÅö¤ÎÊÝ¼é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÅöÁª¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢µÞÂ®¤ËÀ¯¸¢¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¡ÊÂçÅýÎÎÁªµó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼ã¼Ô¤ÎÊÝ¼éÉ¼¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¡¼¥¯»á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ï·ãÀï½£¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Î¹×¸¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¤¢¤ë¡×
¥«¡¼¥¯»á¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¥Ë¥ã¥·¥ã¡¦¥Ñ¥é¥¶¥¤¤µ¤ó¡Ê29¡Ë
¡ÖÈà¤Ï¤¢¤ÎÊÞÁõ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÇÀ¸¤È¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
»ê¶áµ÷Î¥¤Ç»ö·ï¤òÌÜ·â¤·¤¿Î±³ØÀ¸¤Î¥Ë¥ã¥·¥ã¡¦¥Ñ¥é¥¶¥¤¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨½Ð¿È¤À¡£¥«¡¼¥¯»á¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ëÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ë¥ã¥·¥ã¡¦¥Ñ¥é¥¶¥¤¤µ¤ó¡Ê29¡Ë
¡ÖÆÃ¤ËÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤òÌä¤¤¼Á¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ë¥ã¥·¥ã¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¡¼¥¯»á¼«¿È¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¡Ê2024Ç¯1·îÇÛ¿®¡ÖThe Charlie Kirk Show¡×¤Îrumble¤è¤ê¡Ë
¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢¹õ¿Í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤Ê¤É¤òÂº½Å¤¹¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈãÈ½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¹õ¿Í¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥ã¥·¥ã¤µ¤ó¡£¥«¡¼¥¯»á¤Î»à¸å¡¢¿¼¤Þ¤ëÊ¬ÃÇ¤Ë¶¯¤¤´í×ü¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥ã¥·¥ã¡¦¥Ñ¥é¥¶¥¤¤µ¤ó¡Ê29¡Ë
¡ÖÈô¹Ôµ¡¤¬Èô¤Ö¤Ë¤Ïº¸±¦¤ÎÍã¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹ñ¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤ÇÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎÅª¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÆ®¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë½ÎÏ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥«¡¼¥¯»á¤Î»à¤¬¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÃ¤á¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ïº¸ÇÉ¤Ø°µÎÏ¶¯²½¡¡´ë¶È¤«¤é¤Î²ò¸Û¡¦Ää¿¦¤âÁê¼¡¤°
¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï»ö·ïÄ¾¸å¤«¤éÍÆµ¿¼Ô¤ò¡Öº¸ÇÉ¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¡¢¹¶·âÅª¤Ê¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖË½ÎÏ¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ïº¸ÇÉ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£»ÊË¡¾Ê¤ÏÁÈ¿¥Åª¤Ë»ñ¶â±ç½õ¤·¡¢À¯¼£ÅªË½ÎÏ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë²á·ã¤Êº¸ÇÉ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×
º¸ÇÉ¤Ø¤Î°µÎÏ¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤ò·Ç¤²¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥£¥Õ¥¡¡×¤ò¡Ö¹ñÆâ¥Æ¥íÁÈ¿¥¡×¤Ë»ØÄê¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥£¥Õ¥¡¡×¤ÏÌÀ³Î¤ÊÁÈ¿¥¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±¿Æ°¤È¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤ä¸Ä¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤É¤ÏÉÔÌÀ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
´ë¶È¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¿Í¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Î»¦³²¤ò½Ë¤¦¿Í¤ò¸«¤¿¤éÈóÆñ¤·¡¢¸ÛÍÑ¼ç¤ËÏ¢Íí¤ò¡×
¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤â¤¢¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼»á¤Î¸ÀÆ°¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¶ÐÌ³Àè¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬³ÈÂç¡£Âç³Ø¶µ°÷¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç²ò¸Û¤Þ¤¿¤ÏÄä¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¸µ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È ¥«¥ì¥ó¡¦¥¢¥Æ¥£¥¢»á
¡Ö11Ç¯´Ö¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤â²¿¤â¤Ê¤¯²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿É¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍÎÏ»æ¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥«¥ì¥ó¡¦¥¢¥Æ¥£¥¢»á¤¬ÊóÆ»ÆÃ½¸¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ»ö¤ò¼¹É®¤·¡¢Á´ÊÆ¹õ¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¹õ¿Íµ¼Ô¤ÎÂà¿¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºßÀÒ¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¹õ¿Í¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
²ò¸Û¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥¢¥Æ¥£¥¢»á¤¬SNS¤Ë¡ÖË½ÎÏ¤òÀú¤Ã¤¿Çò¿ÍÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¤²¤µ¤Ê°¥Åé¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏË½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Æ¥£¥¢»á¤Ï¡Ö¥«¡¼¥¯»á¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¹¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿¦¾ì¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ò¸ÛÄÌÃÎ½ñ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È²ò¸ÛÄÌÃÎ½ñ
¡ÖÁÈ¿¥¤Î¿®ÍêÀ¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢¹¹¤ËÅö¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÈÂÎÅª°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¸µ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È ¥«¥ì¥ó¡¦¥¢¥Æ¥£¥¢»á
¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ò¸ÛÄÌÃÎ¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¤¤Á°Îã¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
»³ËÜ·ÃÎ¤²À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Öº£¤Î¶ËÃ¼¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾õ¶·¤ò¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¸µ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È ¥«¥ì¥ó¡¦¥¢¥Æ¥£¥¢»á
¡ÖÊóÆ»¤Î¼«Í³¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ï¡¢Âè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯´Ö¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë·Þ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¯¸¢¤¬ÈãÈ½Åª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌÛ¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
»Ê²ñ¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤ÇÈÖÁÈ¤¬°ì»þµÙ»ß¤â¡Ä¡¡ÈãÈ½Åª¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÃÆ°µ
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç20Ç¯°Ê¾åÊë¤é¤¹¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄÅ»³·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¸ÀÏÀÃÆ°µ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
Æü²¼ÉôÀµ¼ù¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Öº£¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÊÆºß½»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÄÅ»³·Ã»Ò»á
¡Ö¶áÂå¥¢¥á¥ê¥«»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤ËºÇÂç¤½¤·¤ÆºÇ°¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×
ÄÅ»³¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤»Ê²ñ¼Ô¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë»á¤¬¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Î»¦³²»ö·ï¤ò½ä¤ë¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤¬°ì»þµÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£
¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë»á¡Ê15Æü¡Ë
¡ÖMAGAÇÉ¡Ê¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¡Ë¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¡£»ö·ï¤«¤éÀ¯¼£ÅªÍø±×¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÊÆºß½»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÄÅ»³·Ã»Ò»á
¡Ö¥¥ó¥á¥ë»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï°ãË¡¹Ô°Ù¤ËÃÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¯¸¢¤òÈãÈ½¤·¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÌ¾Á°¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÏ¢Ë®ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ËÊüÁ÷ÌÈµö¤ÎÄä»ß¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÈÖÁÈ¤ò°ìÃ¶Ää»ß¤¹¤ë·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ã¤¡£¸ÀÏÀ¤ÎÃÆ°µ¤Ë¶þ¤·¤¿¶áÂå¥¢¥á¥ê¥«»Ë¤ÎºÇ½é¤ÎÎã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ò¼é¤ë¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ï6Æü¸å¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¥¥ó¥á¥ë»á¤Ï¡Ä
¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë»á¡Ê23Æü¡Ë
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²¿¤ò¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«°¤¤¤Î¤«¤ò¡¢À¯ÉÜ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈºÆ³«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¶¯¤¤ÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤µ¤¨¼¨º¶¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎSNS
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎABC¤¬¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¤ÏÄã¤¤»ëÄ°Î¨¤Î¤Þ¤ÞÉå¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÎÉ¤¤¡×
ÄÅ»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÎÏ¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÊÆºß½»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÄÅ»³·Ã»Ò»á
¡ÖÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¡£³°ËÙ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´íµ¡´¶¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤â´Þ¤á¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Îµ¼Ô¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê´ë¶È¤È¤¤¤Ã¤¿¸å¤í½â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤ËÉÔÅö¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤Îµ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢°ì»þµ¢¹ñ¤ò¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òºàÎÁ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÆþ¹ñ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÈó¾ï¤Ë·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥«¡¼¥¯»á¤Î»à¤ò½Ë¤Ã¤¿¿Í¤â¡Ä½Æ·â»ö·ï¤¬À¸¤ó¤À¡È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¬ÃÇ¡É
½Æ·â»ö·ï¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¤Î¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
»ö·ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¥Æ¥£¥¢¥Ê¡¦¥é¥ª¤µ¤ó
¡Ö¡Ê»ö·ï¸å¡Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤ÊÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÏÂÅÞ¤Ë¤âÌ±¼çÅÞ¤Ë¤â¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î»à¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤â¤¤¤¿¡£
»ö·ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó
¡Öº£²ó¤Î¤³¤È¤Ç¡¢À¯¸¢Â¦¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐÀªÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡ØÀ¯ÉÜ¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤â¤¦µï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡£
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Î¤³¤È¤òµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ä»×ÁÛ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¼êÃÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡×
Â¼À¥¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ïº£¡¢Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
»ö·ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤¤¤¨¡£»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢º£¤Ë¤â¿Í¡¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×