“スクールガール風”がイマドキ！この秋大活躍する【ロゴニット】のコーデ＆アイテム♡

秋のおしゃれをアップデートするなら、やっぱりニット。ニットはスクールガール風なデザインを主役にするのがイマドキ！そこで今回は、シャツINがマストな「ロゴニット」を厳選してご紹介します。ロゴの知的な印象をアップさせるデザインが、今年の秋の相棒になりそうな予感♡

ニットはスクールガール風なデザインを主役に

さまざまなブランドの新作を調査してみたら、とにもかくにもプレッピーなニットがたくさん！

特に、ロゴの知的な印象をアップさせるデザインが、今年の秋の相棒になりそうな予感♡

シャツINがマストなロゴニット

Cordinate 〈左・理奈のコーデ〉台形ミニスカでKムードなトラッドスタイルの完成

クラシカルな雰囲気に軽やかなきらめきを添えたニットトップス。ロゴ入りエンブレムがコーデのアクセントに！

〈左・理奈のコーデ〉ロゴニットトップス 13,970円／LILY BROWN シャツ 14,300円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN） ミニスカート 7,990円（オンライン限定）／Gap リボンクリップ（2個セット）1,650円／アネモネ（サンポークリエイト） バッグ 21,560／CHRISTINE PROJECT（HANA KOREA）〈右・紅葉のコーデ〉アーガイル柄ニットトップス 9,990円／Gap シャツ 26,500円、スカート 17,600円／ともにThe Girls Society バッグ 89,100円／RSVP paris（クイーポ）ヘアピン（3個セット）9,900円／ザ ヘア バー トウキョウ

Item 【Gap】グリーンロゴニットトップス

定番ロゴでお目立ち確定。甘コーデをほどよくカジュアルダウンできる♡

グリーンロゴニットトップス 7,990円／Gap

Item 【DNSR】アイボリーニットトップス

ベージュカラーでほっこり感をアピール。ガーリーな英字ロゴが可愛い♡

アイボリーニットトップス 12,030円／DNSR（HANA KOREA）

撮影／Kaede Hara（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）、モデル／三浦理奈、中川紅葉（ともに本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉