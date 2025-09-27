“スクールガール風”がイマドキ！この秋大活躍する【ロゴニット】のコーデ＆アイテム♡
秋のおしゃれをアップデートするなら、やっぱりニット。ニットはスクールガール風なデザインを主役にするのがイマドキ！そこで今回は、シャツINがマストな「ロゴニット」を厳選してご紹介します。ロゴの知的な印象をアップさせるデザインが、今年の秋の相棒になりそうな予感♡
ニットはスクールガール風なデザインを主役に
さまざまなブランドの新作を調査してみたら、とにもかくにもプレッピーなニットがたくさん！
特に、ロゴの知的な印象をアップさせるデザインが、今年の秋の相棒になりそうな予感♡
シャツINがマストなロゴニット
Cordinate 〈左・理奈のコーデ〉台形ミニスカでKムードなトラッドスタイルの完成
クラシカルな雰囲気に軽やかなきらめきを添えたニットトップス。ロゴ入りエンブレムがコーデのアクセントに！
Item 【Gap】グリーンロゴニットトップス
定番ロゴでお目立ち確定。甘コーデをほどよくカジュアルダウンできる♡
Item 【DNSR】アイボリーニットトップス
ベージュカラーでほっこり感をアピール。ガーリーな英字ロゴが可愛い♡
撮影／Kaede Hara（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）、モデル／三浦理奈、中川紅葉（ともに本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉