「知的かつ大胆なセクシーさで正気を失いそう…」イギリス人美女コスプレイヤー・ソフィー《ミステリアスなスパイ姿》にSNS注目

セクシーかつ力強い造形美

『「こんな官能的な衣装は不謹慎すぎる…！」イギリス人美女コスプレイヤー・ソフィー《艶やかなシスター風衣装》が話題』が人気を博した、ソフィーがインスタグラムを更新。

コナミの名作ゲーム『メタルギア』シリーズに登場する人気キャラクター「エヴァ」を見事に再現したショットが、SNSで話題となっている。

ソフィーが身に纏うのは、エヴァを象徴するカーキのジャケットとライディングスタイル。手には拳銃を構え、バイクをバックにした姿はまさにゲームから抜け出してきたかのようなリアリティ。強さと美しさを兼ね備えたエヴァの存在感を、圧倒的な表現力で演じ切っている。

ジャケットの下に覗く黒のインナーは、女性らしい曲線美を際立たせながらも、戦うスパイとしての力強さを感じさせる。エヴァの「知性と色気を併せ持つ二面性」をそのまま体現したかのようなビジュアルは、ファンの目を釘付けにしている。

ソフィーはこれまでも数々のゲームやアニメ作品のキャラクターを鮮やかに再現し、世界中で注目を集めてきた存在。今回のエヴァも、作品へのリスペクトと高い表現力が融合したハイレベルな仕上がりで、SNS上では「再現度が高すぎる！」「本物のエヴァがそこにいるみたい」と絶賛の声が相次いでいる。

大胆さと繊細さを兼ね備えたソフィーの「エヴァ」。『メタルギア』ファンならずとも、その完成度の高さに目を奪われること間違いなしだ。

