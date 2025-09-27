「西武１−４ソフトバンク」（２７日、ベルーナドーム）

ソフトバンクが２年連続２１度目のリーグ優勝（前身の南海、ダイエー時代を含む）。日本ハムとのマッチレースを制し、２連覇を達成した。

小久保裕紀監督にとっても就任１年目の昨季から２年連続のリーグ制覇。優勝が決まった瞬間、ベンチのコーチ陣と次々とハグ。グラウンドに出るとスタンドに手を振った。

１年前は京セラドームで８度、宙を舞ったが、この日の胴上げでは７度、舞った。その後、孫正義オーナーが５度、選手らに胴上げされた。

小久保監督はベンチ前で待ち受けた王貞治球団会長とガッチリと握手して祝福された。

優勝監督インタビューでは「本当に苦しいシーズンだったんで、今年ほど１軍にたずさわった全選手、関係者の全員の力がなければきょうの２連覇は達成できなかったと思う」とベンチから見つめた選手らをねぎらった。九回の最後の場面は「抑えの杉山に任せていた。彼がしっかり締めてくれるだろうと思っていたが、優勝を決めた瞬間は我を忘れて喜びました」と振り返った。

今季はシーズン序盤から故障者が出て苦しみ、５月に入っても最下位に低迷。それでも「我々ホークスは４軍まで合わせると１２０名の選手がいる。主力がけがで離脱した後も、ここに登録されている３１名が１２０名の代表としてグラウンドに立つ。今いるメンバーが最強だと思ってずっと戦ってきた。誰ひとり欠けても今回の２連覇はなかったと思う」と繰り返し、チーム一丸、球団一丸での優勝を強調した。