「西武１−４ソフトバンク」（２７日、ベルーナドーム）

ソフトバンクが２年連続２１度目のリーグ優勝（前身の南海、ダイエー時代を含む）を決めた。日本ハムとのマッチレースを制し、２連覇を達成した。

初回に１点を先制されたが直後に反撃し、二回２死一、二塁で野村が同点打。さらに五回１死一、二塁で２試合連続決勝打を放っている栗原が、中堅頭上を越える２点二塁打で勝ち越した。送球間に三塁まで進み、その後の１死一、三塁から柳町が適時打で３点目を奪った。投げては有原が７回５安打１失点の好投でチームトップに並ぶ１３勝目（９敗）を挙げた。

チームは３、４月はけが人や不調の選手が続出。５月１日時点では借金７と苦しんでいた。だが、５月以降は本領を発揮し、交流戦も優勝。モイネロ、大関、有原、上沢の先発４投手がチームをけん引し、球団２０年ぶりとなる「２桁勝利カルテット」を形成した。

野手陣は打率ランキングで上位を走る牧原大、柳町、周東が奮闘。近藤、栗原ら離脱していた選手も戦列復帰し、勢いが加速した。最後は柳田も加わり、日本ハムを振り切った。

次の目標は、昨年は逃した日本一。１０月１５日から始まるＣＳファイナルＳ、日本シリーズに照準を合わせる。