¡Ú¹â¹»Ìîµå¡¦½©µ¨¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¡Û£¸²ó£¸¼ºÅÀ¤«¤é¤ÎµÕÅ¾ÊÖ¤·¡¡Î©²Ö³Ø±à¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì½éÂÇÀÊ¤ÎÈ¬Âå¤¬·ãÀï¤Ë½ª»ßÉä
¢¡Î©²Ö³Ø±à£±£±¡Ý£±£°¶Í¸÷³Ø±à
¡¡Î©²Ö³Ø±à¤Ï£¶ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÈ¬²ó¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î£¸¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¡¢ÀèÆ¬¾®Êö¤¬¥Ü¡¼¥ëµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿»þ¤À¡£
¡¡»Ö²ìÀµ·¼´ÆÆÄ¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ÇÈô¤Ð¤·¤¿¤²¤¤Ï¤³¤¦¤À¡£¡Öº£¤Ï¶å²ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡££¶¥¢¥¦¥È¤ÎÃæ¤Ç£³ÅÀ¤ò¼è¤í¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤¢¤ì¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´¬¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡×¡£µ¤Íî¤Á¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥ó¤¬ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¼ç¾»³Æâ¤ÏÍ·¥´¥í¤ÇËÞÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤Þ¤À²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¡£àÍ½´¶á¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶å²ó¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤Ê¤ª£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÈ¬Âå¤¬½éÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö½ã¿è¤ËÂÇÀÊ¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ËÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áê¼ê±¦ÏÓ¡¦¾®»³ÅÄ¤ÎÇÛµå¤Î·¹¸þ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È³°³Ñµå¤ò¤¦¤Þ¤¯¤µ¤Ð¤¡¢º¸Á°¤ËµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£·ãÀï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶èÍ½Áª¤ò´Þ¤á¡¢½©¤Ï£¶»î¹çÃæ£µ»î¹ç¤¬¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¡¢µÕÅ¾¤·ÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡¡ÁÏÉô£µ£³Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç½é¤Î´ØÅìÂç²ñ½Ð¾ì¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿ÀÆàÀî¤ÎÄºÅÀ¡×¤È»³Æâ¡£¤½¤Î»ëÀþ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡