ºÊ¤ò½êÍÊª°·¤¤¤¹¤ëÃË¤ÏÂ¿¤¤!? É×¤Î¸ÀÆ°¤ËÍÉ¤é¤°¿´¡Ú·ëº§¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿ Vol.8¡Û
Á°¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤à¡£É×¤Ë¡Ö¼¡¤ËÍ¼¿©¤òºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ìºÊ¤ÏÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤¬¡ÖºÊ¤Ï»ÈÍÑ¿Í¡£É×¤Ï¤´¼ç¿ÍÍÍ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¢£Ëå¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ä
¢£Ëå¤Ë¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥³¥È
¢£ºÊ¤ò½êÍÊª°·¤¤!?
¢£¤³¤Î¤Þ¤ÞÉ×¤È»Ò¤É¤â¤òºî¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¡©
É×¤Ë¡ÖºÊ¤Ï»ÈÍÑ¿Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÊ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤äÂÖÅÙ¤¬É×¤ò¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ëå¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ëå¤Ï»Ð¤ò¡Ö²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¿Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËºÊ¤Ï°ìÅÙ¤Ï°Â¿´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É×¤Î¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤à¤·¤í¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ëå¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢·ëº§¤·¤¿ÅÓÃ¼¤ËÉ×¤«¤é½êÍÊª¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
É×¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤Þ¤À¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤ÄÈòÇ¥¤ò¤»¤º¡¢ºÊ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÉ×¤È¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(»æ²°Â«¼Â)