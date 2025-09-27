◆パ・リーグ 西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）

ソフトバンクが、２年連続２３度目のリーグ制覇（１リーグ時代の２度含む）を決めた。開幕後は主力に故障者が相次ぎ、５月１日に最大借金７、首位と６ゲーム差とつまづいたが、そこから底力を発揮して貯金を３３まで伸ばした。就任２年目の小久保裕紀監督は史上４人目となる新人監督からの２連覇。日本シリーズ進出をかけて、１０月１５日から本拠でクライマックスシリーズ（ＣＳ）最終ステージ（Ｓ）に出場する。

ソフトバンクは初回、先頭の柳田が中前安打で出塁した。犠打で二塁に進めたが、３番・栗原は空振り三振、４番・中村は中飛に倒れた。その裏、先発・有原が無死から３連続で長短打を浴びて、１点を先取されたが、打線がすぐに取り返した。２回無死から柳町の中前安打を足がかりに２死一、二塁とした。ここで９番・野村が「何とかすぐに追いつこうと、このチャンスを絶対に生かそうと思いました」と気迫の中前適時打を放ち、追いついた。

そして、５回だ。１死一、二塁から栗原が「このチャンスを絶対に生かそうと集中しました」と右中間フェンス直撃の勝ち越し２点適時二塁打。なおも続く１死一、三塁で柳町が右前適時打を打って４点目を奪った。有原は７回を５安打１失点、７奪三振の好投で今季１３勝目。特に中盤以降は変化球を低めに丁寧に集め、勝利を呼び込んだ。