◇パ・リーグ ソフトバンク4―1西武（2025年9月27日 ベルーナD）

プロ野球のパ・リーグは27日、ソフトバンクが今季139試合目で2年連続23度目のリーグ優勝を決めた。通算23度は巨人の39度に次ぎ、西武に並び歴代2位タイ。小久保裕紀監督（53）はプロ野球4人目となる新人監督から2年連続となる優勝となった。序盤は主力の故障が響き5月3日まで最下位という異例のシーズン。6月後半までBクラスだったが、V字回復で日本ハムとのし烈な優勝争いを制した。

現役時代の戦友で気心の知れた指揮官と密に意見交換を続けた。今季就任したソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝49）は「これは僕が言わないといけないこと」と切り出し、小久保監督の功績を称えた。

「想定外のことも起きる中で、2025年のチーム状況、他球団の動向を含めた上での柔軟で素晴らしい手綱さばき。今年はまさに小久保監督の真骨頂というか、手腕が偉大だったシーズンだと思いますね」

5月1日の時点で今季最大の借金7。6月3日の交流戦開幕の時点でも勝率5割だった。主力に故障者が続出。城島CBOは苦しい状況での指揮官の用兵を「こういう状況だからこそ、少しでも実績のある選手を使う選択肢もある。僕らも遠慮した時期ではありましたが、リーダーとしてどっしり構え、僕らがやりたいことを理解しつつ、長い勝負を見据えた起用をしてくれました」と分析した。

野村や柳町が前半戦の立役者になったことに加え、勝利と並行する形で将来への種もまかれた。5月27日には22年ドラフト1位のイヒネがプロ初昇格。「監督からの“この時期だからこそ上げられるがどうか”という話でした。1軍を経験して彼の成長曲線にプラスがあった。ありがたかったですね」とした。

常に考えを共有しているからこその“即断即決”も大きかった。その象徴が5月3日からの伴元裕メンタルパフォーマンスコーチと長谷川勇也スキルコーチのベンチ入りだ。「監督から打診があったことを1週間もかけて決めていては状況が変わってしまう。あそこはターニングポイントになった決断なのかなとも思います」と提案を受けて即、実行。最下位だったチームはそこから浮上した。

引退後もゴルフや食事などで交流してきた指揮官。「みんなに気を使う人なんですけど、プライベートで会うときの僕には全く気を使ってくれない。多分、僕が生意気な後輩なんでしょう」と笑う。お互いプロ入り後、当時の監督だった王貞治球団会長の薫陶を受けた。「でも、いつも王さんが“監督は孤独だから”と言うんです。僕にしかできない関係ということでいいのかな」。城島CBOは「2連覇がゴールじゃない。目指せ世界一ですから」と、さらなる高みを見据えた。（木下 大一）