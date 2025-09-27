¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2Ç¯¤Ö¤êCS¿Ê½Ð·èÄê¡¡»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê388Æü¤Ö¤êÉü³è¾¡Íø
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2-0³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¹ø¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤«¤é1·³Éüµ¢3»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³²¼¤¬½é²ó¤«¤éÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¤òÅ¸³«¡£2²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï½¡»³¡¢ÂÀÅÄ¤«¤é¡¢5²ó1»àÆóÎÝ¤Ç¤ÏÂ¼ÎÓ¡¢¾®¶¿¤«¤é¤¤¤º¤ì¤âÏ¢Â³¤ÇÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢6²ó¤Þ¤ÇËè²ó¤Î11¸Ä¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡7²ó¤òÈï°ÂÂÇ3¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À»³²¼¤ÏºòÇ¯9·î4Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡Ë°ÊÍè¡¢388Æü¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¾¡Íø¡£8²ó°Ê¹ß¤òµß±ç¿Ø¤¬2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£