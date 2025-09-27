◇パ・リーグ ソフトバンク―西武（2025年9月27日 ベルーナD）

プロ野球のパ・リーグは27日、ソフトバンクが今季139試合目で2年連続23度目のリーグ優勝を決めた。通算23度は巨人の39度に次ぎ、西武に並び歴代2位タイ。小久保裕紀監督（53）はプロ野球4人目となる新人監督から2年連続となる優勝となった。序盤は主力の故障が響き5月3日まで最下位という異例のシーズン。6月後半までBクラスだったが、V字回復で日本ハムとのし烈な優勝争いを制した。

チーム防御率はリーグトップ。有原、モイネロ、大関、上沢の“2桁勝利カルテット”に加え、連覇の原動力となったのが藤井、松本裕、杉山の“樹木の方程式”の存在だった。

倉野投手コーチは「9回をオスナではなくどうしていくかというところで、力を秘めている3人であることは間違いなかったので。固定はせずに試合展開や疲労度合いなどを考慮しながら日替わりで決めていこうというのが始まりでした」と振り返る。

5月初めに単独最下位に沈み、何とか交流戦を勝率5割で迎えたが、絶対的守護神・オスナの状態が上がらない。6月6日のヤクルト戦（神宮）で救援失敗すると、小久保監督と本人を交えた話し合いを行い配置転換に踏み切った。勝ちパターンは「藤・松・杉」の3人に託され、頼もしい存在として確立してていく。

守護神へと収まっていった杉山は目覚ましい飛躍を遂げた。「9回を投げることによってさらに力を引き出すことができた。僕は提案するだけで決断するのは監督ですが、この判断には眼力が凄いなと思いましたね。想像以上の成長でした」。昨季「四球はいくつ出してもいい」と助言して覚醒した右腕は、経験を積みさらに頼もしくなった。

故障明けだった藤井と松本裕はコンディション面を入念に気にかけた。「去年もコミュニケーションは取っていたが、性格まで把握しきれず本当の疲労度合いを見抜けていなかった。2人を持たせることがテーマだった」。両投手の貢献度は計り知れなかった。

当初、守護神を含めた役割の固定にこだわらなかったのは、キャンプ時に掲げた「どんな場面でも対応できるタフな投手陣をつくりたい」という方針から。求めたタフさはシーズンが進むにつれて投手陣全体に波及し、実を結んだ。