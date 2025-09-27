◇パ・リーグ ソフトバンク4―1西武（2025年9月27日 ベルーナD）

プロ野球のパ・リーグは27日、ソフトバンクが今季139試合目で2年連続23度目のリーグ優勝を決めた。通算23度は巨人の39度に次ぎ、西武に並び歴代2位タイ。小久保裕紀監督（53）はプロ野球4人目となる新人監督から2年連続となる優勝となった。序盤は主力の故障が響き5月3日まで最下位という異例のシーズン。6月後半までBクラスだったが、V字回復で日本ハムとのし烈な優勝争いを制した。

出塁率はリーグトップを誇る。柳町達外野手（28）が6年目で初の規定打席に到達し飛躍のシーズンを送った。この日も5回に貴重な4点目を叩き出した。

かねて抜群の選球眼と巧みなバットコントロールが武器だった。ただ、これまでは「疲れてくるとバット軌道が変化してしまったり、体の部分で大きなずれを出してしまっていた」。今季はウエートトレーニングを取り入れたことで体の強さが生まれた。交流戦ではMVPを受賞する働きで、交流戦6年ぶりの優勝に大きく貢献した。

ホーム球場では試合後の打撃練習を欠かさない。「1日の締めではないですが決めてやっていること。ある意味ルーティン」。夏場に一時期調子を落としたものの8月27日の楽天戦（秋田）で「言葉では難しいけどバットがスパッと出るようになった」と感覚を取り戻し、V字復活を遂げた。

最後まで優勝を争った日本ハムで4番を任されるなど活躍した郡司は慶大時代のチームメートだ。7月には両球団からコラボグッズも発売された。「お互い活躍できているのはうれしいですね。プレーで頑張って存在感を示していくという、切磋琢磨はできているのかなと思います」。親友の姿も刺激に、競争がし烈な外野のポジションでチームに欠かせない存在となった。