¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬º£µ¨139»î¹çÌÜ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³23ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£ÄÌ»»23ÅÙ¤Ïµð¿Í¤Î39ÅÙ¤Ë¼¡¤®¡¢À¾Éð¤ËÊÂ¤ÓÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¥×¥íÌîµå4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¿Í´ÆÆÄ¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¡£½øÈ×¤Ï¼çÎÏ¤Î¸Î¾ã¤¬¶Á¤5·î3Æü¤Þ¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢6·î¸åÈ¾¤Þ¤ÇB¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊV»ú²óÉü¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¤·Îõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡3·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç±¦ÏÆÊ¢¤òÉé½ý¤·¤¿·ª¸¶¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤éÌó3½µ´ÖÃÙ¤ì¤Î4·î17Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç1·³Éüµ¢¤·¡¢2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢7·î2Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËºÆ¤Ó±¦ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¡£¼¡¤ÎÉüµ¢¤Ï8·î29Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ´»Ò¤È¤«ÂÎ¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë100¡ó¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤ë¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Ìò³ä¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ë¤ÏÈà¡Ê·ª¸¶¡Ë¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¡£9·î¤ËÂçË½¤ì¤·¤Æ·î´ÖMVP¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡9·î4Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤ÏÀèÀ©3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢»Ø´ø´±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë³èÌö¡£3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤·¤¿9·î17Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¡ÖÂÇ¤ÁÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£»î¹ç¸å¤Ë½¤Àµ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡È¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼ÂÇË¡¡É¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤ä±¦É¨¤Î»È¤¤Êý¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤ÈËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Îº¸¤ÎÂçË¤¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¡¢¼Â¤ê¤Î½©¤Ë²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£