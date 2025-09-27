【28日（日）の天気】

西から天気は下り坂で、西日本では激しい雨の降るところがあるでしょう。北・東日本は日中、晴れ間がありそうです。

●西日本・沖縄

九州や四国は朝から雨のところがあり、夕方以降は中国・近畿でも傘の出番となるでしょう。激しい雷雨となるところもありそうです。日中は30℃前後まで上がるところが多く、鳥取では最低気温16℃、最高気温31℃と一日の寒暖差が大きくなりそうです。

●東日本

各地で雲が多めながら晴れ間があるでしょう。東海や北陸では夜、雨の降り出すところがありそうです。最高気温は28℃前後のところが多く、名古屋と金沢は真夏日の見込みです。

●北日本

夕方以降は雲が増えますが、日差しが届き、行楽日和となるでしょう。朝は15℃を下回るところが多い一方で、日中は25℃を超えるところが多くなりそうです。

【週間予報】

●大阪〜那覇

29日（月）は午前を中心に雨が降るでしょう。その後も太平洋側を中心に雨の降る日が多くなりそうです。鹿児島は10月2日（木）にかけて真夏日が続くでしょう。

●新潟〜名古屋

29日（月）は各地で雨が降り、北陸では警報級の大雨となる恐れがあります。関東や東海では雨は午前が中心で、午後は天気が回復に向かうでしょう。東京や甲府で真夏日となりそうです。1日（水）も関東や東海では雨が降る見込みです。

●旭川〜福島

天気は日ごとに変わりやすく、29日（月）は東北で雨、30日（火）は各地で晴れるでしょう。1日（水）は再び曇りや雨のところが多くなりそうです。気温はこの先も高めで、札幌でも4日（土）は夏日が予想されます。