【U18トップリーグ男子】福大大濠が本田28得点で無傷5連勝…インハイ王者は初勝利【9月27日結果】

9月27日、高校バスケットボールの強豪チームが参戦する『U18日清食品トップリーグ2025』男子の部が、シティホールプラザアオーレ長岡（新潟県長岡市）で開催された。

女子の部に続き第3試合として行われた一戦は、福岡大学附属大濠高校（福岡県）が76－69で仙台大学附属明成高校（宮城県）に勝利した。本田蕗以が得点を量産した福大大濠は第1クォーターから28－13とリードを奪うと、後半はジリジリと差を詰められたものの、3点差で迎えた残り1分に本田が連続得点。勝負どころでエースが白星を手繰り寄せる活躍を見せ、無傷の5連勝を飾った。福大大濠は、本田がゲームハイとなる28得点9リバウンド、吉岡陽が18得点、榎木璃旺が10得点7アシストをマークした。仙台大明成は小田嶌秋斗がチーム最多21得点、新井慶太、荻田航羽、佐藤颯太も2桁得点を挙げたが、あと一歩及ばず3敗目（3勝）を喫した。

この日の最終試合だった第4試合は、インターハイ王者の鳥取城北高校（鳥取県）が71－59で帝京長岡高校（新潟県）を下し、今大会初勝利（1勝2敗）を挙げた。前半は29－26とロースコアな重い展開だったが、第3クォーター終盤に福元源士と永田惺雅が3連続スリーを決めてリード拡大。第4クォーターもリードを守りきった。鳥取城北は新美鯉星がチーム最多18得点を挙げ、永田、福元、豊村豪仁も含む4選手が2桁得点をマーク。帝京長岡はジョベパマリックが14得点12リバウンドでダブルダブルを達成したが、試合中盤に負ったビハインドが重くのしかかり、白星なく4連敗となった。

◆■9月27日のトップリーグ男子試合結果

仙台大学附属明成 69－76 福岡大学附属大濠



仙大明成｜13｜21｜18｜17｜＝69



福大大濠｜28｜20｜13｜15｜＝76

帝京長岡 59－71 鳥取城北



帝京長岡｜17｜ 9｜14｜19｜＝59



鳥取城北｜15｜14｜24｜18｜＝71





【動画】福大大濠vs仙台大明成の試合フル映像