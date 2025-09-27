2025年10月1日（水）から11月30日（日）まで、『コートヤード・バイ・マリオット札幌』にて、総料理長が腕を振るう北海道の秋が詰まった『Menu automne（ムニュ オトンヌ）』を味わうことができます。

フランス語で秋を意味する「オトンヌ」。『Menu automne（ムニュ オトンヌ）』は、北海道の秋の恵みとフランス料理の技法が織りなす味わい豊かなディナーコース。

画像：マリオット・インターナショナル ジャパン

総料理長のスペシャリテ『北海道産秋刀魚とフォアグラのプレッセ』を含む香り高い一皿一皿を心ゆくまで堪能できますよ！

【メニュー内容】

どろ豚と栗のリエット

秋のサラダと北海道産ホタテのカルパッチョ 柚子のヴィネグレットとルッコラのスフェリフィケーション

北海道産秋刀魚とフォアグラのプレッセ 菊芋のブルーテと共に

北海道産キンキのナージュ 焦がし葱醬油のアクセント

スペイン産ひな鳥のファルシ ソースアルビュフェラ ユキノシタのソテーを添えて

北海道産フロマージュのミルフィーユ ハスカップのアイス

詳細情報

ディナーコース「Menu automne（ムニュ オトンヌ）」

開催期間：2025年10月1日（水）～11月30日（日）

開催場所：北海道札幌市中央区南10条西1丁目1-57 コートヤード・バイ・マリオット札幌 2階 オールデイダイニング「Substance（サブスタンス）」

開催時間：17:00～21:30 (L.O.)

料金：コース A：8,400円（全5品） B：11,500円（全6品） C：15,000円（全7品）

※前日までに要予約

北海道Likers編集部のひとこと

秋刀魚とフォアグラのプレッセや、キンキのナージュ、銀杏やポルチーニを使ったひな鳥のファルシなど、まさに秋の味覚が詰まったコースが登場！

食欲の秋。期間限定のコースなので、この機会をお見逃しなく！

文／北海道Likers

【画像・参考】【コートヤード・バイ・マリオット札幌】10月1日～ 2F Substanceにてランチブッフェ「ブルゴーニュ・リヨンフェア ‐ 秋の収穫祭 ‐」を開催 ＆ 北海道の秋が詰まったディナーコースも - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。