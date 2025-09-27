ÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë´°Éõ¾¡¤Á¡¡·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ÈºÆÀï¤Î²ÄÇ½À¡¡BFA¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÌîµå¤ÎBFA¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ï27Æü¡¢Ãæ¹ñÊ¡·ú¾Ê¤ÎÊ¿ß¬¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë4¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¡£
26Æü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤ÇÆüËÜ¤Ë2¡Ý3¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿ÂæÏÑ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆó²ó¡¢1ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¸Þ²ó¤Ë4ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¹â°é瑋¡ÊÂæÏÑ¼Ò²ñ¿Í¡¦¹çºî¶â¸Ë¡Ë¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎâºÌÒÍÈ¡ÊÂæÏÑ¥×¥í¡¦Ãæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ë¤é3Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¤³¤ì¤ÇÂæÏÑ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÀ®ÀÓ¤¬2¾¡1ÇÔ¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç´Ú¹ñ¤«¤éµó¤²¤¿1¾¡¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢27ÆüÌë¤Î»î¹ç¤ÇÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤òÇË¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢28Æü¤Î·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ÈºÆÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢3¥Á¡¼¥à¤¬2¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢·è¾¡¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÏTQB¡ÊÆÀ¼ºÅÀº¹Î¨¡Ë¤Ç·è¤Þ¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É0¾¡3ÇÔ¤ÎÃæ¹ñ¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤Ë²ó¤ë¡£
¡ÊÍÌ·¼Ë§¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë
