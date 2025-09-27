Photo: SOW

毎朝ハンドドリップでコーヒーを淹れるのが日課なんですが、正直「今日はちょっとめんどいな…」って日もあります。何回かに分けてお湯を注ぐのって、気分次第ではなかなかハードル高いんですよね。

そんな悩みを救ってくれるのが、HARIO（ハリオ）の「お手軽コーヒーポット 1st」（税込2,200円）です。

蒸らし不要のお手軽レシピでもちゃんと美味しい

Photo: SOW

「お手軽コーヒーポット 1st」は、ドリッパー（1〜3杯用）とサーバー（MAX 400ml）がセットになったオールインワン仕様。これひとつあれば、すぐにドリップが始められます。

Photo: SOW

このセットの特徴は、お湯を一度注ぐだけで蒸らし・抽出・濃度の調整まで済んでしまう独自構造にあります。面倒なお決まりの手順をすっ飛ばして、誰でも安定した味わいのコーヒーを楽しめるんです。

Photo: SOW

粉20gに対してお湯240mlを注ぐという、同梱されているレシピを参考に早速作ってみることに。改めて、蒸らしの時間や、何回かに分けて淹れていた工程がなく、一発で済むのはかなり手軽に感じました。

気になる味は？

Photo: SOW

肝心の味についても、しっかり美味しく仕上がりました。今回使った豆はセブンイレブンのレギュラーブレンド。すっきりしつつもドリップらしいコクがあって、ちゃんと“ハンドドリップのコーヒー”と呼べる味わいです。

個人的にはやや濃いめに感じたので、280mlくらいにしても良さそう。湯量や豆の量を調節して、自分好みの味を追求してみるのも良いですね。

Photo: SOW

ちなみに、サーバーにあらかじめ氷を入れておけば、アイスコーヒーもすぐに完成します。さらに電子レンジ対応なので、牛乳を温めて注げばホットカフェオレだって楽しめます。

手軽に美味しいコーヒーが飲みたいときに

Photo: SOW

注ぎは一発、待ち時間も最小限。忙しい朝や「今日は楽したい」って日に、ちゃんと美味しいコーヒーが飲めるのはありがたい限り。価格も手頃ですから、普段のハンドドリップのサブとして、あるいは初めてのコーヒー器具としてもぴったりな一台ではないでしょうか。

Source: HARIO