立て直し図るJ２大宮が大きな一勝！ ２点ビハインドをはね返し、磐田に４−３で新体制初陣を勝利で飾る！ 連敗を「３」で止める
J２で８位のRB大宮アルディージャは９月27日、第31節で７位のジュビロ磐田とアウェーで対戦。４−３で逆転勝利を収めた。
大宮は前節、今治に敗れて今季初の３連敗。そして24日、長澤徹監督の解任を発表し、宮沢悠生氏を新監督として招聘した。
新体制で挑む初戦は苦しい展開に。10分、14分と立て続けに失点し、２点のビハインドとなる。
追いかける大宮は前半終了間際の45＋２分に、カプリーニのゴールで１点を返すと後半、一気にギアを上げる。
前半開始早々の46分、関口凱心のクロスにオリオラ・サンデーが左足で合わせて試合を振り出しに戻すと、57分にもＯ・サンデーが決めて逆転に成功した。
さらに67分には、ゴラッソで追加点。カプリーニが自陣からの超ロングシュートでネットを揺らした。
終了間際に失点して１点差と迫られるも、このまま最後までリードを守り切った大宮が、宮沢監督の初陣を勝利で飾り、４試合ぶりの白星。連敗を「３」で止めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
大宮は前節、今治に敗れて今季初の３連敗。そして24日、長澤徹監督の解任を発表し、宮沢悠生氏を新監督として招聘した。
新体制で挑む初戦は苦しい展開に。10分、14分と立て続けに失点し、２点のビハインドとなる。
追いかける大宮は前半終了間際の45＋２分に、カプリーニのゴールで１点を返すと後半、一気にギアを上げる。
前半開始早々の46分、関口凱心のクロスにオリオラ・サンデーが左足で合わせて試合を振り出しに戻すと、57分にもＯ・サンデーが決めて逆転に成功した。
さらに67分には、ゴラッソで追加点。カプリーニが自陣からの超ロングシュートでネットを揺らした。
終了間際に失点して１点差と迫られるも、このまま最後までリードを守り切った大宮が、宮沢監督の初陣を勝利で飾り、４試合ぶりの白星。連敗を「３」で止めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介