¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ï¢ÇÆ¡¡¥Ñ5µåÃÄ´ÆÆÄ¤ÎÀ¼¡Ä»°ÌÚ´ÆÆÄ¡Ö³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¡×À¾¸ý´ÆÆÄ¡ÖÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤Îº¹´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬º£µ¨139»î¹çÌÜ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³23ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£ÄÌ»»23ÅÙ¤Ïµð¿Í¤Î39ÅÙ¤Ë¼¡¤®¡¢À¾Éð¤ËÊÂ¤ÓÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¥×¥íÌîµå4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¿Í´ÆÆÄ¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Ï¼çÎÏ¤Î¸Î¾ã¤¬¶Á¤5·î3Æü¤Þ¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£6·î¸åÈ¾¤Þ¤ÇB¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢V»ú²óÉü¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¤·Îõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°»Ø´ø´±¤ÎÀ¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢§ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤Ï¡Ê¸ß¤¤¤¬¡Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÏÊªÀ¨¤¯¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£2°Ì¤«¤é¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¾¯¤·¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ë¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¢§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÆÀÅÀ¤òÁË¤Þ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÇÀþ¤Ï¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤äÇ´¤ê¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤âÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤È¤â¤Ë°ì¿Í°ì¿Í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤¬¹â¤¯¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢Çº¤Þ¤µ¤ì¤ëÅê¼ê¿Ø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼çÎÏÁª¼ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£Áö¹¶¼é¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§³ÚÅ·¡¦»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¡¡Á°È¾¤Ï¼çÎÏ¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤¿Ãæ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢¼çÎÏ¤â¤·¤Ã¤«¤êµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ã¼ê¤ÎÎÏ¤ÈÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤éÅêÂÇ¤È¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§À¾Éð¡¦À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤àÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§¥í¥Ã¥Æ¡¦µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¾¡Ééº¬À¡£°ì¤Ä¤Î»î¹ç¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦Ä¹Ãú¾ì¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î¾¡Ééº¬À¤¬À¨¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£