俳優の竹中直人（69）が27日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック秋の3時間半SP」（後6・30）に出演。収録中に反省する場面があった。

「チーム大俳優」として出演した竹中。「チェック3」の混合アンサンブルで世界的プロの演奏と中学生の演奏を間違えてしまった。正解発表後、スタジオにはプロの演奏者が勢ぞろいしていた。

「ハズレ通用口」からスタジオに戻ってきた竹中は「あぁ…ごめんなさいね」と、しゃがれ声で謝罪し、よぼよぼ歩きになっていた。この演技にMCの浜田雅功は大笑いしつつ「急になんでそんなジジイになんねん!」とツッコミ。竹中は「いやいや…外しちゃったからね」と申し訳なさで歳をとったとし「ごめんよ」と“相方”の高橋克典にも謝罪した。

続いての「チェック4」のサルサダンスでも解答者となった竹中。すると、待機ルームで「もうちょっと…おじいちゃんになる段階を、もう少し中盤くらいに…最後めちゃくちゃなおじいちゃんにすれば良かったな」と、演技プランを反省。さらに「せっかくなら弱ってくのがいいじゃない。体も。今一気に弱りすぎちゃったんだよ…しまったな…」とこぼした。