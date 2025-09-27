工藤静香、自宅ガーデニングで栽培するハーブを紹介 優雅な“ティータイム”も披露「お庭でハーブティー 癒しのひと時ですね」
歌手の工藤静香（55）が27日、自身のインスタグラムを更新。自宅で育てたハーブで、ティータイムを過ごす様子を披露した。
【写真】自宅ガーデニングで栽培するハーブを紹介した工藤静香
育てているハーブの種類は、「 Lemon Verbena（レモンバーベナ）」。工藤は「ほんのり甘く、レモンのように爽やかな香り。小さな葉からあふれる香りは、心をふわっと軽くしてくれます」と紹介した。
何年前に購入したか忘れてしまったそうだが、「こんなに大きくなり」と立派に成長したハーブを披露。「レモンの爽やかな香りがする」と伝えた。
さらに育てたハーブを入れた、ハーブ茶も披露。レモンバーベナの透明なハーブ茶を「香りがとてもいいですよ」と紹介した。
この投稿には「ハーブティー美味しそう〜」「いい香りなんだろうなぁ」「色々育てて凄い」「お庭でハーブティー 癒しのひと時ですね」「優雅なひととき素敵ですね」「わんちゃんにもご家族にもお花たちにも愛情を注いでいる姿がすごく優しくて、好きです」など、さまざまな声が寄せられている。
