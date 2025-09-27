µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç·è¤á¤¿¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¡·ª¸¶ÎÍÌð¤¬3»î¹çÏ¢Â³¤Î·è¾¡ÂÇ¡¡Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ï¿ù»³°ì¼ù
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 4-1 À¾Éð(27Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀ¾Éð¤È¤Î°ìÀï¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö1¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£½é²ó¤«¤éÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢Ä¾¸å¤Î2²ó¤ËÌîÂ¼Í¦Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¶Ñ¹Õ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢5²ó¡£ÀèÆ¬¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤â¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¾¡¤Á±Û¤·2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤âÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢ÃæÈ×¤Ë3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤Ï½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢¾õÂÖ¤ò»ý¤ÁÄ¾¤·7²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£Â³¤¯8²ó¤òÆ£°æâ«ºÈÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡£¤³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î29¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ê¥¤¥ó¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ë½¸¤Þ¤êÀï¶·¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Â³¤¯»³Â¼¿ò²ÅÁª¼ê¤Ë¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¯¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÁª¼ê¤òÊ»»¦ÂÇ¤Ë¼è¤ê¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ê¥¤¥ó¤Ï°ìµ¤¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¶î¤±½Ð¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£