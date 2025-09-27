¿ä¤·¤Î·ëº§È¯É½¤Ï¡¢Ê¿µ¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¨¡¨¡½Ð¼Ò¤·¤¿ÅÓÃ¼¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×Æ±Î½¤«¤é³Ý¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖÊ£»¨¡×
Ä«¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥çー¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·ëº§¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤é¶Ã¤¯¿Í¤äÆ°ÍÉ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¿µ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
Ä«¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥çー¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¿ä¤·¤Î·ëº§¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯°Ê¾å¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¤Î°ì¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ç¤â»ä¤Î¿ä¤·³è¤ÏÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥µー¥È¤Î°Ù¤Ê¤éËÌ³¤Æ»¤«¤éÊ¡²¬¤Þ¤ÇÈô¤Ó²ó¤ê¡¢Íµë¤ò¤â¤é¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±Î½¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ä¤·³è¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¼¡¤Ë²¿¤«¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤ÈÆ±Î½¤ÎÊý¡¹¤ÏÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ä¤·³è¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå½÷À¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û
