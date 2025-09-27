なぜか飼い主さんの前では、キャットホイールで遊んでくれない姉妹猫さん。そんな猫さんたちを見て、飼い主さんがまさかの珍行動に…！？

話題となった投稿は記事執筆時点で7.4万回再生を突破し、「めっちゃ笑った～」「かあちゃん愉快過ぎ笑」「猫ちゃん達が見守ってるw」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫たちがキャットホイールで遊ぶ姿が見たくて…】

飼い主さんの珍行動

YouTubeチャンネル『むぎタナとりんすず』に投稿されたのは、おてんば姉妹のりんちゃんとすずちゃんのあり余るエネルギーの発散に活躍中のキャットホイールを巡るほっこり(?)とした光景です。

昼夜問わず楽しそうに遊ぶ姿が見守りカメラで見られるも、なぜか飼い主さんの前ではお願いしても回してくれないという姉妹。するとある日、「じゃあ母ちゃんが回る！」と飼い主さんがホイールで四つん這いに！80キロ制限なので乗れたそうですが、小柄な飼い主さんでもさすがに回せず、あえなく後ろへ転倒してしまったそうです。

みんなの反応

若干引きつつも「何してんだろうね？」とじっと見守っていたという姉妹も、次第に呆れたような冷たい目に。姉犬タナちゃんにも警戒されてしまったそうです。寝転がると意外にも快適だったそうで、飼い主さんが手や足を使ってユラユラしていると…。

楽しそうな姿につられたのか、姉妹が横になってリラックスし始めたのだとか。キャットホイールを楽しむ飼い主さんとくつろぐ姉妹、そして関わりたくなさそうに無視を決め込むタナちゃん…。おかしな状況に笑わずにはいられません！

気になるのは…

飼い主さんが乗ってみるという斬新すぎる誘いでもやる気ゼロな姉妹は、部屋に入ってきた虫が気になるご様子。そこで飼い主さんがオモチャ作戦を実行すると、ふたりとも見事な大ジャンプを見せてくれたそうです。

ホイールそっちのけで順番にオモチャで遊んでいた姉妹ですが、再び登場した虫に夢中に。結局、ホイールで遊ぶ姿は見られなかった飼い主さんなのでした。

投稿には「人間がキャットホイール使ってるの初めて見ましたw」「不思議そうに眺めている姿がかわいい」「使い方違うよ、下手くそだな～って感じで見てるのがいいね」「主さんのオチャメな一面が…」「母ちゃんの方が楽しそう」「りん&すずにやり方の指導をしてもらわないとね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『むぎタナとりんすず』では、りんちゃんたちの日常の様子や、今は亡き先住犬のむぎさんと過ごした日々の様子が投稿されています。姉妹のおてんばっぷりもたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「むぎタナとりんすず」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。