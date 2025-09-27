芦田愛菜、最近始めたこと明かす「ずっと興味があった」
【モデルプレス＝2025/09/27】女優の芦田愛菜が、27日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）にVTR出演。最近始めたことを明かした。
【写真】芦田愛菜、アップヘア＆メイクで大人な姿に
芦田は上映中の映画「俺ではない炎上」で共演する阿部寛とともに出演。阿部演じるSNSで突然「殺人犯」として晒され追い詰められてしまう主人公・山縣泰介役を追う謎の大学生・サクラを演じるが「なかなか怒る役というか…あんだけ怒鳴る役は初めてだった」と自身の役柄について回顧した。
また、物語にあやかりSNSの使い方について尋ねられると、「美味しいご飯の情報とか。最近、ちょっとずつ編み物を始めたので、かわいい編み方ないかな、とか、かわいい毛糸ないかなとか」と新たな趣味である編みものについて調べるために利用すると回答。「ずっと興味があったんですけど、なかなかできてなくて…最近やっと始めてみようと」と、長くやりたくても手が出せなかった編み物に初めて挑戦中だと告白した。（modelpress編集部）
