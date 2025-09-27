ファッション誌「セブンティーン」専属の現役モデル・関谷瑠紀（19）が22日に発売された「週刊ヤングマガジン」で初グラビアを披露した。



【写真】プールからちょこんと登場 かわいすぎるっ！

自身のSNSにも画像を掲載し「初のグラビアでドキドキですが、すっごく可愛く撮っていただいたので たくさんの人に見て欲しいです！」とコメント。「いつものニコニコ笑顔で元気に撮影しました！たっくさんの人に可愛いなーいいなーってたっくさん思って頂けたらしいです」とたっくさんアピールした。



関谷は小学生時代からモデルとして活動し、「ニコ☆プチ」「nicola」の専属モデルを歴任。「ミスセブンティーン2023」に選ばれ、専属モデルとして活躍している。小学生時代の2019年には、福山雅治が企画・プロデュース、バカリズムが脚本を担当した日本テレビ系ドラマ「生田家の朝」に出演するなどした。



写真を“撮られる”プロでもあるだけに、初グラビアとはいえポーズはビシッと決まっている。オフショットではくるくると変わる豊かな表情も披露。引き締まったウエストと思わぬ？ボリュームのある美ボディも見事に見せている。



（よろず～ニュース編集部）